Італія

Італієць продовжує запалювати.

Колишній нападник римської Роми, мадридського Реала та збірної Італії Антоніо Кассано розповів, чому він залишив "королівський" клуб. Його слова наводить Calciomercato.

"У сауні ти періодично втрачаєш воду. Я втомився виходити і повертатися назад. Тому я сказав Італо Гальб'яті (асистент Фабіо Капелло в Реалі — прим.): "Сходи і налий води". Він відповів: "Ні, я вийду ненадовго подихати свіжим повітрям. Повернуся пізніше".

Я помочився в сауні, і, коли він повернувся, сморід був нестерпним. За це мене оштрафували. За подібні речі мене і вивели зі складу Реала, а не за симуляції", — розповів Кассано.