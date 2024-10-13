Італієць продовжує запалювати.
Кассано в Реалі, getty images
13 жовтня 2024, 15:20
Колишній нападник римської Роми, мадридського Реала та збірної Італії Антоніо Кассано розповів, чому він залишив "королівський" клуб. Його слова наводить Calciomercato.
"У сауні ти періодично втрачаєш воду. Я втомився виходити і повертатися назад. Тому я сказав Італо Гальб'яті (асистент Фабіо Капелло в Реалі — прим.): "Сходи і налий води". Він відповів: "Ні, я вийду ненадовго подихати свіжим повітрям. Повернуся пізніше".
Я помочився в сауні, і, коли він повернувся, сморід був нестерпним. За це мене оштрафували. За подібні речі мене і вивели зі складу Реала, а не за симуляції", — розповів Кассано.
Раніше Кассано розповів
про свої витрати після підписання першого контракту з Ромою.