Італія

Одкровення відомого ліберійця.

Колишній нападник Мілана Джордж Веа заявив, що був вболівальником туринського Ювентуса. Цитує екс-президента Ліберії La Gazzetta dello Sport.

"Мілан завжди буде моїм домом. Тут я відчував себе своїм з самого першого дня.

Сільвіо Берлусконі, Адріано Галліані, мої товариші по команді та любов вболівальників, яка і сьогодні неймовірна. Подумати тільки, я був фанатом Ювентуса, але завжди забивав їм, навіть за умови, що одного разу промахнувся з пенальті", — розповів Веа.

Джордж Веа виступав за Мілан з 1995 по 2000 рік. За цей час він провів у складі "россонері" 147 матчів, забив 58 голів та віддав 36 результативних передач. У 1995 році Веа став володарем Золотого м'яча.