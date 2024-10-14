Італійська Серія А заробляє менше всіх з топ-5 ліг Європи.
Скароні та Маротта, getty images
14 жовтня 2024, 15:52
Президент міланського Інтера Беппе Маротта висловився про ситуацію з будівництвом нового стадіону та поділився своїми думками щодо бізнес-складової в сучасному футболі. Цитує італійського функціонера FcInterNews.
"Я маю сказати, що аналіз Скароні (президент Мілана — прим.) був ідеальним, я повністю солідарний.
Я був свідком еволюції футболу, тому що живу в цьому світі вже багато років: я жив моделлю заступництва, а тепер і справжнього підприємництва.
Ми з Паоло представляємо великі інвестиційні фонди. Я високо ціную Лотіто (президент Лаціо — прим.) та Кайро (президент Торіно — прим.), але футбол рухається за американською моделлю.
Що стосується стадіону, він повинен приносити постійні доходи. Минулого року ми зібрали 80 мільйонів євро в цій ситуації, уявіть собі, скільки було б із сучасним стадіоном.
Ми з Міланом збільшили доходи за останні кілька років, але два роки тому, вийшовши у фінал Ліги чемпіонів, тільки на цьому турнірі ми заробили 100 мільйонів євро. Це змінні та нестабільні доходи.
Тема стадіону пов'язана з бюрократією, яка викликає недовіру до тих, хто хоче інвестувати. Стадіон — явище не місцеве, а національне, тому це питання має розглядати Міністерство інфраструктури Італії", — заявив Маротта.