Італія

Італійська Серія А заробляє менше всіх з топ-5 ліг Європи.

Президент міланського Інтера Беппе Маротта висловився про ситуацію з будівництвом нового стадіону та поділився своїми думками щодо бізнес-складової в сучасному футболі. Цитує італійського функціонера FcInterNews.

"Я маю сказати, що аналіз Скароні (президент Мілана — прим.) був ідеальним, я повністю солідарний.

Я був свідком еволюції футболу, тому що живу в цьому світі вже багато років: я жив моделлю заступництва, а тепер і справжнього підприємництва.

Ми з Паоло представляємо великі інвестиційні фонди. Я високо ціную Лотіто (президент Лаціо — прим.) та Кайро (президент Торіно — прим.), але футбол рухається за американською моделлю.

Що стосується стадіону, він повинен приносити постійні доходи. Минулого року ми зібрали 80 мільйонів євро в цій ситуації, уявіть собі, скільки було б із сучасним стадіоном.

Ми з Міланом збільшили доходи за останні кілька років, але два роки тому, вийшовши у фінал Ліги чемпіонів, тільки на цьому турнірі ми заробили 100 мільйонів євро. Це змінні та нестабільні доходи.

Тема стадіону пов'язана з бюрократією, яка викликає недовіру до тих, хто хоче інвестувати. Стадіон — явище не місцеве, а національне, тому це питання має розглядати Міністерство інфраструктури Італії", — заявив Маротта.