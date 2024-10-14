Німець зацікавив представника Серії А.
Йонатан Та, getty images
14 жовтня 2024, 18:28
Йонатан Та може перейти в Інтер, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Міланський клуб планує омолодити лінію оборони і проявляє інтерес до захисника Баєра, чий контракт закінчується наприкінці цього сезону.
Угода багато в чому залежатиме від фінансових запитів гравця: якщо вони залишаться на рівні близько 5 мільйонів євро на рік, "нерадзуррі" постараються підписати гравця.
На трансфер німця також претендують Реал, Барселона і Ліверпуль. Пропозиція Інтера може бути менш вигідною у фінансовому плані, проте італійці можуть гарантувати Та роль гравця стартового складу на довгий період.
Раніше повідомлялося, що Бастоні залишиться в Інтері.