Італія

Француз хоче залишитися в Турині.

Все ще півзахисник Ювентуса Поль Погба не хоче залишати туринський клуб. Про це він заявив в інтерв'ю Football Italia.

"Мені не вдалося поговорити з Тіаго Моттою, але це станеться найближчим часом. Я зосереджений на тому, щоб підготуватися та грати за Ювентус. Зараз я гравець "Юве", на сьогоднішній день я думаю тільки про це.

Я покажу себе на полі, а потім Тіаго Мотта зможе зробити висновки сам, ґрунтуючись на тому, що він побачить. Легко говорити, але я хочу грати за Ювентус і бути найкращим у Франції.

Я готовий пожертвувати грошима, щоб грати за "Юве". Я хочу повернутися", — сказав Погба.