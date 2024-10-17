Італія

Півзахисник хоче повернутись до гри за свій клуб.

Після успішної апеляції в Спортивному арбітражному суді (CAS) дискваліфікацію центрального півзахисника Ювентуса Поля Погба було скорочено з чотирьох років до 18 місяців.

"Це буде новий Погба. Голодніший, мудріший і сильніший, аніж до цього. Цього року я тренувався наодинці з тренерами і готовий повернутися до нормального футбольного життя у 2025 році. У мене є лише одне бажання — грати у футбол. Любові вболівальників мені ніколи не бракувало.

Я не міг контактувати з членами Ювентуса через юридичні перепони. Багато колишніх і нинішніх товаришів по команді завжди підтримували мене. Куадрадо дзвонив мені через день і завжди смішив мене. Дібала надсилав мені багато повідомлень. А потім Влахович, Маккенні, Веа, Кін... Я не очікував, що їх буде так багато, ще й тому, що у кожного з них є свої проблеми в повсякденному житті.

Я хочу повернутись. Але все залежить не тільки від мене, але й від планів Юве і від того, як я тренуюсь. Я хочу бути на рівні з іншими, щоб не відставати від команди Тіаго Мотти. Зараз реальність така, що я гравець Юве і я готуюсь грати за Юве.

ТАС визнав свою помилку, чотири роки були перебільшенням. Чому я прийняв цю добавку? Це все написано в документах CAS, це не мало ніякого відношення до травми, а тим більше до моєї гри. Це була просто добавка, яку будь-хто може придбати, просто пішовши в аптеку.

Це була помилка, але все підтверджується документами, тому що я можу розповідати будь-що, але коли сам CAS говорить саме те, що я розповідаю, то це не може бути тільки моя думка. У документах CAS написана правда, і саме тому вони зменшили санкцію", — заявив французький виконавець.

Зазначимо, що в сезоні-2023/24 півзахисник узяв участь лише в двох матчах Ювентуса, відігравши 52 хвилин. Його контракт із туринцями втрачає чинність наприкінці червня 2026 року.