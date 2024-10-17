Італія

Туринці не бачать француза у своєму складі.

Керівництво Ювентуса хоче розірвати контракт із Полем Погба за обопільною згодою сторін. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, Погба точно залишить туринський клуб. "Юве" працює над розірванням його контракту за обопільною згодою, що дасть змогу французькому гравцю стати вільним агентом та знайти собі нову команду.

Керівництво "зебр" хоче домогтися саме обопільного розірвання, оскільки в такому разі не доведеться виплачувати Погба бонуси та штрафи.

Востаннє Поль Погба виходив на футбольне поле у футболці Ювентуса 3-го вересня 2023-го року у матчі італійської Серії А з Емполі (2:0).