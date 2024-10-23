Італія

Пропонуємо вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками чергових десяти матчів чемпіонату Італії-2024/25.

Восьмий тур нової кампанії італійської Серії А завершився позавчора, 21 жовтня. Три дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.

У цьому традиційному огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.

Вихованець мадридського Реала Ніко Пас відзначився дебютним голом за Комо, допомігши колективу Сеска Фабрегаса зіграти внічию з Пармою в протистоянні команд, які вийшли до Серії А за підсумками минулого сезону. Напевно, жодна з них цим результатом задоволена не буде, оскільки як "б'янкоблу", так і "джаллоблу" зараз ідуть недалеко від зони вильоту.

Протягом попередньої кампанії Серії Б Анже-Йоан Бонні відзначився лише п'ятьма голами в 35 матчах. У восьми стартових турах Серії А на його рахунку вже три результативних удари, але вперше за цей проміжок часу гол француза допоміг підопічним Фабіо Пекк'ї поповнити свою кількість залікових балів. У Парми тепер серія вже з шести поєдинків чемпіонату без перемог.

У наступному турі Комо гостюватиме в Торіно, тоді як Парма прийматиме Емполі.

Комо — Парма 1:1

Голи: Пас, 45 — Бонні, 20

Комо: Аудеро — Ван дер Бремпт, Доссена (Гольданіга, 85), Кемпф, Морено (Сала, 63) — Роберто (Габріеллоні, 85), Перроне — Стрефецца (Маццітеллі, 63), Пас, Фадера (Да Кунья, 77) — Кутроне

Парма: Судзукі — Ейно, Дельпрато, Болоґг, Валері — Зом (Кейта, 71), Бернабе — Алмквіст (Міхейле, 56), Ернані (Камара, 78), Канчельєрі (Ман, 56) — Бонні (Шарпентьє, 71)

Попередження: Роберто — Зом, Міхейле

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Ніко Пас

Колектив Альберто Джилардіно до поєдинку з Болоньєю підходив у дуже скрутному становищі. Через травми генуезці втратили ряд важливих виконавців і це цілком могло стати причиною поразки підопічним Вінченцо Італьяно, але Андреа Пінамонті був проти такого сценарію. У 39-му матчі Серії А у футболці Дженоа він оформив свій перший дубль за "россоблу".

Болонья ніби й виглядала зовсім трошки краще за генуезців, але знову залишилася без перемоги. Третя поспіль нічия "россоблу" в чемпіонаті, при чому всі з різним рахунком. Цікаво, що двічі на Луїджі Ферраріс цей клуб забив уперше з лютого 2010 року (3:4). Серія з не більше ніж одним голом тривала 12 поєдинків. Однак, навряд чи суботній результат у клубі вважатимуть успішним.

Далі на Дженоа чекає виїзна зустріч із Лаціо, а Болонья, після поразки від Астон Вілли в Бірмінгемі (2:0) в Лізі чемпіонів, прийматиме Мілан.

Дженоа — Болонья 2:2

Голи: Пінамонті, 73, 85 — Орсоліні, 37, Одгор, 56

Дженоа: Леалі — Маркандаллі (Нортон-Каффі, 46), Маттурро, Васкес — Сабеллі, Мелегоні (Екатор, 46), Френдруп (Анкіє, 82), Міретті (Дзанолі, 65), Мартін — Торсбю (Мазіні, 65) — Пінамонті

Болонья: Равалья — Пош, Беукема, Казале, Міранда — Фройлер, Моро — Орсоліні (Гольм, 90), Одгор (Фаббіан, 76), Домінгес (Карлссон, 63) — Кастро (Даллінга, 76)

Попередження: Мартін, Пінамонті

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Андреа Пінамонті

Мілан був близьким до втрати очок у матчі проти Удінезе, створивши собі проблеми ще в першому таймі через вилучення Тіджані Рейндерса. Результативний удар Семюеля Чуквезе та два скасовані голи "б'янконері" дозволили підопічним Паулу Фонсеки святкувати непросту перемогу. Для нігерійця це лише друге взяття воріт у чемпіонаті в 32-х поєдинках.

На позначці в дев'ять матчів перервалася серія Удінезе, коли вони бодай раз забивали Мілану на виїзді. Складно розраховувати на голи, коли з 13 ударів у бік воріт лише один приходиться на їхню площину. За цим показником, для колективу Кости Руняїча це найгірший результат у стартових восьми турах поточної кампанії чемпіонату.

Мілан після домашньої перемоги над Брюгге (3:1) в Лізі чемпіонів гостюватиме в Болоньї, тоді як Удінезе прийматиме Кальярі.

Мілан — Удінезе 1:0

Гол: Чуквезе, 13

Мілан: Меньян — Е. Роял, Тіав, Павлович, Терраччано — Фофана, Рейндерс — Чуквезе (Томорі, 88), Пулішич, Окафор (Муса, 46) — Мората (Абрагам, 73, Лофтус-Чік, 78)

Удінезе: Окоє — Кабаселе, Бійол, Туре — Ехізібуе (Камара, 61), Ловрич (Паєро, 70), Карлстрем (Бреннер, 81), Саррага (Еккеленкамп, 69), Земура — Браво (Девіс, 60), Лукка

Попередження: Терраччано, Меньян — Бійол, Лукка, Камара

Вилучення: Рейндерс, 29

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Семюель Чуквезе

Ювентус продовжує тримати свої ворота "сухими" в чемпіонаті, якщо говорити про голи з гри. Колектив Тіаго Мотти заслуговував на суботню перемогу, хоч і цілком справедливо буде вважати, що для здобуття туринцями трьох очок більше зробив Лаціо. Звісно ж, це не є виною "б'янконері". Тепер серія клубу без поразок римлянам удома триває вже дев'ять поєдинків.

В анонсі зустрічі ми згадували, що команди під керівництвом Марко Бароні ніколи не перемагали Ювентус. Лаціо стати виключенням цього разу не зумів. До того ж, римляни вперше не забили бодай один гол на чолі з цим італійським спеціалістом. Столичний клуб сам поставив себе в скрутне становище вилученням Алессіо Романьйолі та не втримав нічийного результату.

Ювентус серед тижня поступився Штутгарту (0:1) в рамках Ліги чемпіонів, після чого на клуб чекає виїзний матч проти Інтера, тоді як Лаціо прийматиме Дженоа після виїзного поєдинку з Твенте в Лізі Європи.

Ювентус — Лаціо 1:0

Гол: Хіла, 85 (авт.)

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона (Веа, 54), Гатті (Даніло, 73), Калулу, Кабаль — Локателлі (Фаджолі, 54), Тюрам (Аджич, 72) — Камб'язо, Д. Луїс, Їлдиз — Влахович

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш (Пеллегріні, 78) — Ровелла, Гендузі (Весіно, 67) — Ісаксен (Педро, 67), Діа (Патрік, 27), Дзакканьї (Кастровіллі, 67) — Кастельянос

Попередження: Локателлі, Савона, Фаджолі, Д. Луїс — Весіно, Педро

Вилучення: Романьйолі, 24

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Хуан Кабаль

Емполі після вражаючого старту у вигляді серії з восьми матчів без поразок у всіх турнірах зазнав другої поспіль невдачі. У першому таймі підопічні Роберто Д'Аверси нав'язали боротьбу Наполі, а от другу половину зустрічі вони провалили. Це четвертий поспіль домашній поєдинок чемпіонату, в якому "адзуррі" не відзначилися голами.

Якщо вважати Наполі повноцінним учасником чемпіонської боротьби, то такі перемоги, як ця, цілком можуть зробити різницю в турнірній таблиці в майбутньому. В атаці підопічні Антоніо Конте могли досягти явно більшого, а от що стосується захисту, то вже вп'яте в поточній кампанії Серії А неаполітанці втримали свої ворота "сухими".

У наступному турі Емполі гостюватиме в Парми, а Наполі зустрінеться з Лечче вдома.

Емполі — Наполі 0:1

Гол: Кварацхелія, 63 (пен.)

Емполі: Васкес — Гоглічідзе (Гендерсон, 79), Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Анжорін (Гаас, 78), Грассі (Сольбаккен, 72), Фацціні (Еконг, 78), Пеццелла — Еспозіто, Коломбо (Конате, 86)

Наполі: Капріле — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Спінаццола (Олівера, 59) — Замбо-Ангісса, Гілмор, Мактоміней — Політано (Маццоккі, 87), Кварацхелія (Нерес, 76) — Лукаку (Сімеоне, 59)

Попередження: Грассі, Гаас — Замбо-Ангісса, Ді Лоренцо

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Алессандро Буонджорно

Із різницею в шість голів Лечче в Серії А програв уперше з кінця минулого століття. Якщо ж говорити про домашні поєдинки, то тепер це найбільша поразка "джаллороссі". Колектив Луки Готті оновив рекорд, встановлений у березні 2020 року в матчі проти Аталанти (2:7). В один момент захист клубу став найгіршим у поточній кампанії чемпіонату.

Перший на дорослому рівні дубль Даніло Катальді та дебютні голи Андреа Кольпані за Фіорентину допомогли колективу Раффаеле Палладіно досягти бажаного в поєдинку з Лечче. "Лілії" ще до вилучення з боку суперника встигли сформувати перевагу в два м'ячі, тож повністю на червону картку цей результат списувати не варто.

На Лечче далі чекає виїзний поєдинок із Наполі, тоді як Фіорентина, після матчу проти Санкт-Галлена на виїзді в Лізі конференцій, прийматиме Рому.

Лечче — Фіорентина 0:6

Голи: Катальді, 20, 45, Кольпані, 34, 54, Бельтран, 61, Парізі, 72

Лечче: Фальконе — Гільбер (Жан, 87), Гашпар, Баскіротто, Галло — Уден (Моренте, 46), Рамадані (Каба, 76), П'єрре (Кулібалі, 46), Доргу — Ребич (Банда, 46), Крстович

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс (Парізі, 66) — Катальді, Адлі (Річардсон, 57) — Кольпані, Гудмундссон (Бельтран, 9), Бове (Соттіл, 57) — Кін (Куаме, 46)

Попередження: Кольпані, Адлі, Госенс, Раньєрі, Річардсон

Вилучення: Галло, 43

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Даніло Катальді

Венеція намагалася дати бій Аталанті, але клас усе ж дається взнаки. Клуб бодай раз забивав у попередніх трьох турах, але в неділю порадувати своїх уболівальників голами не вийшло. Вибратися із зони вильоту колективу Еусебіо Ді Франческо буде неймовірно складно. Та й не факт, що [якщо] це взагалі станеться саме під керівництвом італійця.

Чергове взяття воріт у виконанні Матео Ретегі та гол Маріо Пашалича у восьмій поспіль кампанії Серії А дозволили Аталанті святкувати очікувану перемогу. Лише вдруге за цей сезон чемпіонату колективу Джан П'єро Гасперіні вдалося втримати свої ворота "сухими". Однак, за підсумками восьми турів саме "нерадзуррі" є лідером за кількістю забитих голів (18).

У наступному турі Венеція гостюватиме в Монци, а Аталанта, після домашнього поєдинку з Селтіком у Лізі чемпіонів, прийматиме Верону.

Венеція — Аталанта 0:2

Голи: Пашалич, 7, Ретегі, 47

Венеція: Станкович — Ідзес, Свобода, Саградо (Гапс, 64) — Кандела, Еллертссон (Бузіо, 46), Ніколуссі-Кавілья (Єбоа, 64), Дункан, Дзампано — Орістаніо (Ель Хаддад, 79), Пох'янпало (Гютк'єр, 79)

Аталанта: Карнесеккі — де Рон, Гін (Руджері, 46), Джимсіті — Белланова, Едерсон (Сулемана, 75), Пашалич, Дзаппакоста — Де Кетеларе (Самарджич, 68), Лукман (Куадрадо, 46) — Ретегі (Дзаніоло, 68)

Попередження: Бузіо — Едерсон

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Матео Ретегі

Кальярі проявив характер, здолавши Торіно за доволі рівної гри. Колектив Давіде Ніколи вдруге за останні три тури забив три голи, але й пропустив у сьомому поспіль матчі чемпіонату. Навряд чи "россоблу" розраховували аж на чотири очки після зустрічей з "биками" та Ювентусом (0:0). Зараз у клубу серія з чотирьох поєдинків без поразок у всіх турнірах.

У Торіно така ж за довжиною серія, але є нюанс... Підопічні Паоло Ванолі в усіх турнірах зазнали чотирьох поспіль поразок. До того ж, "бики" втретє поспіль програли в чемпіонаті, забивши два голи. Гра в захисті потребує змін, адже наразі в туринців вона на рівні Венеції, яка йде 20-ю в турнірній таблиці Серії А, маючи 14 пропущених.

На Кальярі далі чекає виїзний поєдинок з Удінезе, тоді як Торіно прийматиме Комо.

Кальярі — Торіно 3:2

Голи: Віола, 38, Паломіно, 74, Коко, 78 (авт.) — Санабрія, 41, Лінетті, 55

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Луперто, Міна (Паломіно, 63), Ауджелло — Адопо (Гаетано, 63), Макумбу (Дейола, 80) — Дзортеа, Віола (Лападула, 63), Лувумбу (Марін, 46) — Пікколі

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич, Коко, Мазіна — Войвода, Річчі, Лінетті (Гінейтіс, 75), Влашич (Карамо, 83), Лазаро (Дембеле, 83) — Адамс, Санабрія

Попередження: Адопо — Коко, Лазаро, Мазіна

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Себастьяно Луперто

Другий центральний поєдинок туру теж завершився мінімальною поразкою столичного клубу. Підопічні Івана Юрича пропустили по голу в кожному з останніх трьох матчів, відповівши лише одним своїм у виконанні Артема Довбика та зазнавши двох поразок. Якщо не враховувати клуби, які перебувають у зоні вильоту, лише атака Емполі є гіршою за атаку "джаллороссі".

Лаутаро Мартінес має досить погану статистику зустрічей із Ромою — лише 1 гол в 11 попередніх матчах чемпіонату. Однак, аргентинець покращив її у неділю, принісши Інтеру Сімоне Індзагі три залікових бали своїм результативним ударом. "Нерадзуррі" вчетверте поспіль здолали римлян на Олімпіко, а серія без поразок у таких поєдинках тепер налічує вісім зустрічей.

Рома серед тижня прийматиме Динамо (Київ) в Лізі Європи, після чого гостюватиме у Фіорентини, тоді як Інтер на виїзді в Лізі чемпіонів протистоятиме Янг Бойз, а в наступному турі прийматиме Ювентус.

Рома — Інтер 0:1

Гол: Мартінес, 60

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо (Ермосо, 79) — Челік, Коне (Пізіллі, 53), Крістанте (Ле Фе, 79), Залевські (Бальданці, 72) — Дібала (Суле, 79), Пеллегріні — Довбик

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі (де Врей, 27), Бастоні (Біссек, 71) — Дарміан (Думфріс, 71), Барелла, Чалханоглу (Фраттезі, 12), Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес (Корреа, 72)

Попередження: Крістанте, Пізіллі — Барелла, Дарміан, Корреа

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Лаутаро Мартінес

Верона дозволила Монці здобути свою першу перемогу в поточній кампанії чемпіонату. Ще й як дозволила — три пропущених голи, що сталося вже вчетверте за сезон, і нуль забитих у цьому поєдинку є провалом для колективу Паоло Дзанетті. Старт сезону для "джаллоблу" є дуже непростим, як і в двох попередніх випадках, але тоді це не завадило їм залишитися в "еліті".

Дані Мота за шість матчів поточної кампанії Серії А забив стільки ж, скільки за 34 минулої. Ще один гол і він повторить свій найкращий результат — п'ять результативних ударів у 29 поєдинках. Дебютний дубль португальця в чемпіонаті приніс Монці Алессандро Нести перші три очки та бодай маленьку надію на те, що вихід із зони вильоту не є тимчасовим явищем.

На Верону далі чекає виїзний матч проти Аталанти, а Монца прийматиме Венецію.

Верона — Монца 0:3

Голи: Мота, 9, 74, Б'янко, 79

Верона: Монтіпо — Чачуа, Маньяні, Гіларді, Брадарич (Фараоні, 77) — Дуда (Сердар, 61), Белаян — Суслов (Кастанос, 62), Тенгстедт, Лазович (Роша Лівраменто, 69) — Москера (Сарр, 62)

Монца: Тураті — Іццо, Марі, Карбоні — Перейра (Д'Амброзіо, 72), Бондо, Пессіна (Гальярдіні, 85), Кірьякопулос — Капрарі (Б'янко, 72), Мота (Віньято, 90) — Джурич (Марич, 85)

Попередження: Чачуа, Гіларді, Дуда — Карбоні, Капрарі

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Дані Мота

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД OPTAPAOLO

Серед гравців, які за останні два сезони топ-5 чемпіонатів і відповідних других дивізіонів відзначилися бодай 8-ма голами та асистами лише Савіо та Ламін Ямал є молодшими за Анже-Йоана Бонні.

Від початку минулої кампанії серед півзахисників у топ-5 чемпіонатах тільки Коул Палмер має більше результативних дій (28+16), ніж Крістіан Пулішич (17+11).

Ювентус до цієї кампанії ніколи не пропускав менше двох голів у перших 8-ми турах.

Хвіча Кварацхелія (10+5) є другим гравцем, якому вдалося відзначитися бодай 10-ма голами та 5-ма асистами в Серії А від початку 2024 року. Перший — Крістіан Пулішич (11+7).

Маріо Пашалич (50) обійшов Івана Перішича (49) в списку найкращих бомбардирів чемпіонату Італії серед хорватів, очоливши його.

Серед гравців, які забили принаймні 10 голів у Серії А (від початку сезону-2004/05, коли Opta почала збирати відповідні дані), лише Гекхан Інлер (93%) має більший за Даніло Катальді (80%) відсоток результативних ударів із-за меж штрафного.

Окрім Матео Ретегі лише Карл Ааге Гансен забив бодай 8 голів за Аталанту в перших восьми турах кампанії Серії А (сезон-1949/50, 9 голів).

Фіорентина вперше з жовтня 1966 року (Венеція — Фіорентина 2:6) забила 6 голів у виїзному матчі Серії А.

Торіно зазнав трьох поспіль поразок у Серії А вперше з жовтня 2022 року та вперше з листопада 2020-го пропустив 3+ голи в трьох поспіль матчах (тоді — чотирьох).

Лаутаро Мартінес забив 133-й гол за Інтер у всіх турнірах, зрівнявшись з Іштваном Ньєршем у списку найкращих бомбардирів-легіонерів в історії клубу.

Монца здобула перемогу в матчі Серії А вперше з березня 2024 року. Із різницею в три голи минулого разу клуб переміг у жовтні 2023-го.

* розклад усіх матчів Серії А-2024/25 доступний на Football.ua за посиланням.