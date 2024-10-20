Італія

Француз точно не залишиться в Турині.

Технічний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі підтвердив, що 31-річний півзахисник Поль Погба залишить туринську команду. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Погба був чудовим гравцем, але зараз у нас інші плани. Ми інвестували в різних футболістів, і тепер наша команда повністю укомплектована", — заявив Джунтолі.

За інформацією джерела, французький футболіст залишиться Ювентус вільним агентом, хоча контракт півзахисника з клубом розрахований до літа 2026 року.

Нагадаємо, що у вересні минулого року Поль Погба був дискваліфікований на чотири роки за вживання допінгу. У нинішньому жовтні дискваліфікація француза була скорочена з чотирьох років до 18 місяців. Він отримав можливість повернутися до офіційних матчів у березні 2025 року.