Англійський форвард вже двічі отримував травму цього плеча під час виступів за Рому.
Теммі Абрагам, Getty Images
20 жовтня 2024, 13:25
У рамках восьмого туру італійської Серії А Мілан на власному полі мінімально обіграв Удінезе, проте без поганих новин суботній вечір для "россонері" не обійшовся.
На 73-ій хвилині цього протистояння замість Альваро Морати на поле вийшов Теммі Абрагам, якого Мілан орендував на сезону в Роми.
Через п'ять хвилин після виходу на заміну 27-річний англієць невдало впав на плече в одному з епізодів, через що не зміг продовжити гру. Зазначимо, що в Ромі Абрагам вже двічі мав проблеми з тим самим плечем.
Дивитися відео гола та огляд матчу Мілан — Удінезе ви можете на Football.ua.