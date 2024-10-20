Італія

Англійський форвард вже двічі отримував травму цього плеча під час виступів за Рому.

У рамках восьмого туру італійської Серії А Мілан на власному полі мінімально обіграв Удінезе, проте без поганих новин суботній вечір для "россонері" не обійшовся.

На 73-ій хвилині цього протистояння замість Альваро Морати на поле вийшов Теммі Абрагам, якого Мілан орендував на сезону в Роми.

Через п'ять хвилин після виходу на заміну 27-річний англієць невдало впав на плече в одному з епізодів, через що не зміг продовжити гру. Зазначимо, що в Ромі Абрагам вже двічі мав проблеми з тим самим плечем.

Дивитися відео гола та огляд матчу Мілан — Удінезе ви можете на Football.ua.