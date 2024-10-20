Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 20 жовтня 2024 року.
Лечче - Фіорентина, Getty Images
20 жовтня 2024, 18:59
У рамках восьмого туру італійської Серії А-2024/25 Фіорентина гостювала в Лечче.
Колектив Палладіно сповна скористався вилученням із боку господарів поля. Розтрощити свого суперника "ліліям" допомогли дублі Катальді та Кольпані.
Клуб із Флоренції тепер перебуває на п'ятій сходинці турнірної таблиці (13 очок), тоді як "джаллороссі" йдуть 18-ми (п'ять очок).
Огляд матчу:
Лечче — Фіорентина 0:6
Голи: Катальді, 20, 45, Кольпані, 34, 54, Бельтран, 61, Парізі, 72
Лечче: Фальконе — Гільбер (Жан, 87), Гашпар, Баскіротто, Галло — Уден (Моренте, 46), Рамадані (Каба, 76), П'єрре (Кулібалі, 46), Доргу — Ребич (Банда, 46), Крстович
Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс (Парізі, 66) — Катальді, Адлі (Річардсон, 57) — Кольпані, Гудмундссон (Бельтран, 9), Бове (Соттіл, 57) — Кін (Куаме, 46)
Попередження: Кольпані, Адлі, Госенс, Раньєрі, Річардсон
Вилучення: Галло, 43.