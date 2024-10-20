Завершився матч чемпіонату Італії.
Кальярі - Торіно, Getty Images
20 жовтня 2024, 20:59
У рамках восьмого туру Серії А Кальярі приймав Торіно.
Господарі здолали гостей і піднялися на 15 місце. Торіно став п'ятнадцятий.
Кальярі - Торіно 3:2
Голи: Віола, 38, Паломіно, 74, Коко (аг), 78 - Санабрія, 41, Лінетті, 56
Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Луперто, Міна (Луїс Паломіно, 63), Ауджелло — Адопо (Лападула, 63), Макумбу (Дейола, 80) — Дзортеа, Віола (Гаетано, 63), Лувумбу (Марін, 46) — Пікколі
Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич, Коко, Мазіна — Войвода, Річчі, Лінетті (Гінейтіс, 75), Влашич (Карамо, 82), Лазаро — Адамс, Санабрія
Попередження: Адопо — Коко, Лазаро, Мазіна.