Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 20 жовтня 2024 року.
Рома - Інтер, Getty Images
21 жовтня 2024, 00:35
У восьмому турі Серії А між собою зустрічалися Рома та Інтер.
Гола Лаутаро Мартінеса виявилося достатньо, щоб "нерадзурі" набрали три очки. Українець Артем Довбик провів на полі всі 90 хвилин.
Огляд матчу:
Рома — Інтер 0:1
Гол: Мартінес, 60
Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо (Ермосо, 79) — Челік, Коне (Пізіллі, 53), Крістанте (Ле Фе, 80), Залевські (Бальданці, 72) — Дібала (Суле, 79), Пеллегріні — Довбик
Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі (де Врей, 27), Бастоні (Думфріс, 71) — Дарміан (Біссек, 71), Барелла, Чалханоглу (Фраттезі, 12), Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес (Корреа, 72)
Попередження: Крістанте, Пізіллі — Барелла, Дарміан, Корреа.