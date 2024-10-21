Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 20 жовтня 2024 року.

У восьмому турі Серії А між собою зустрічалися Рома та Інтер.

Гола Лаутаро Мартінеса виявилося достатньо, щоб "нерадзурі" набрали три очки. Українець Артем Довбик провів на полі всі 90 хвилин.

Огляд матчу:

Рома — Інтер 0:1

Гол: Мартінес, 60

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо (Ермосо, 79) — Челік, Коне (Пізіллі, 53), Крістанте (Ле Фе, 80), Залевські (Бальданці, 72) — Дібала (Суле, 79), Пеллегріні — Довбик

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі (де Врей, 27), Бастоні (Думфріс, 71) — Дарміан (Біссек, 71), Барелла, Чалханоглу (Фраттезі, 12), Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес (Корреа, 72)

Попередження: Крістанте, Пізіллі — Барелла, Дарміан, Корреа.