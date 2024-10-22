Італія

Незабаром про угоду буде оголошено офіційно.

Воротар туринського Ювентуса Маттіа Перін найближчим часом має пов'язати майбутнє зі своїм клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 31-річний італійський голкіпер підписав новий контракт із "старою синьйорою", про що незабаром буде оголошено на офіційному рівні.

Зазначається, що нова угода розрахована до літа 2027 року. Попередній контракт Періна з туринцями спливав влітку 2025 року.

У поточному сезоні Маттіа Перін провів за Ювентус три матчі, в яких він пропустив один гол та двічі відстояв "на нуль".