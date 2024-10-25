Італія

Наразі грузин отримує одну з найнижчих зарплат в італійській команді.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився про майбутнє одного з лідерів неаполітанської команди Хвічі Кварацхелії. Його слова наводить AS.

"Між клубом та оточенням футболіста ведуться переговори, але я не можу вдаватися в подробиці.

Прошу Хвічу продовжувати робити те, що він робить, і зосередитися на сезоні. Він професіонал. Сподіваюся, що все владнається найкращим чином для клубу, гравця та його агента. Але я також знаю, що у футболі все може трапитися. Має бути угода, яка задовольняє всі сторони.

Незалежно від того, буде ця угода досягнута чи ні, футболіст повинен залишатися зосередженим. Я не бачу проблем, а все інше покаже час", — заявив Конте.