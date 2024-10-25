Італія

Вилучення Макумбу на 30-ій хвилині безпосередньо вплинуло на підсумковий результат.

У рамках дев'ятого туру італійської Серії А Удінезе приймав на своєму полі Кальярі.

Вже на 30-ій хвилині зустрічі гості залишися у меншості, коли Антуан Макумбу заробив друге попередження.

Після цього Удінезе зміг реалізувати чисельну перевагу ще до перерви завдяки голу Лоренцо Лукки, а вже під завісу протистояння Кейнан Девіс зняв усі питання щодо переможця та встановив підсумковий рахунок 2:0 на користь господарів — 2:0.

Удінезе — Кальярі 2:0

Голи: Лукка, 38, Девіс, 78

Удінезе: Окоє — Кабаселе (Земура, 85), Бійол, Туре — Ехізібує (Саррага, 73), Ловрич, Карлстрем, Паєро (Модесто, 73), Камара (Джаннетті, 85) — Девіс, Лукка (Браво, 73)

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна, Луперто — Ацці, Марін (Праті, 89), Макумбу, Адопо (Лувумбу, 71), Ауджелло (Дзортеа, 71) — Гаетано (Дейола, 38) — Пікколі (Лападула, 71)

Попередження: Лукка, Туре — Макумбу, Ацці

Вилучення: Макумбу, 30