Італія

В передчутті "Derby d'Italia".

Головний тренер туринського Ювентуса Тіаго Мотта висловився про майбутній матч 9-го туру італійської Серії А з міланським Інтером. Його слова наводить Football Italia.

"Між Інтером та Ювентусом все ще існує розрив? Це факт. Можна об'єктивно сказати, що Інтер та Наполі є фаворитами в боротьбі за титул Серії А.

Ми впевнені в нашому футболі, в нашій ідеї. Інтер — наш наступний суперник. Велика гра, якою потрібно жити, завжди бути на висоті. Ми щоразу виходимо на поле, щоб грати на 200%. Немає жодної зустрічі, в якій ми б діяли інакше. Потім ти виграєш або програєш, але завжди намагаєшся домогтися найкращого можливого результату.

Ми повинні зустріти Інтер з мужністю та рішучістю. Це команда, яка грає в дійсно хороший футбол, вони створили проблеми багатьом командам на контратаках. Це дуже небезпечна команда, вони швидко перегруповуються, коли їх атакують, у них хороша оборонна фаза, і вони також дуже швидкі в атаці, нам потрібно бути обережними", — сказав Мотта.

Матч між Інтером та Ювентусом відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.