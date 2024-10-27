Італія

Команди порадували сімома голами в двох зустрічах.

У рамках дев'ятого туру італійської Серії А-2024/25 у неділю, 27 жовтня, відбулися ще два матчі: Лаціо приймав Дженоа, тоді як Венеція гостювала в Монци.

Тіджані Нослін ще в першому таймі вивів римлян уперед у протистоянні з генуезцями. Ближче до його завершення Педро подвоїв перевагу колективу Марко Бароні. Підсумковий рахунок на табло встановив Матіас Весіно.

Лаціо тепер має 16 очок і йде п'ятим у турнірній таблиці, а в Дженоа 6 залікових балів і 18-та сходинка.

Лаціо — Дженоа 3:0

Голи: Нослін, 21, Педро, 86, Весіно, 90+5

Лаціо: Проведель — Марушич, Патрік, Хіла (Жиго, 84), Тавареш — Гендузі, Ровелла (Кастровіллі, 84) — Ісаксен (Весіно, 62), Діа (Родрігес, 62), Нослін (Чауна, 78) — Кастельянос

Дженоа: Леалі — Сабеллі (Нортон-Каффі, 46), Вольякко, Васкес, Маттурро — Дзанолі (Бадель, 62), Френдруп, Міретті (Анкіє, 62, Мелегоні, 72), Мартін — Торсбю (Екатор, 62) — Пінамонті

Попередження: Нослін, Хіла, Марушич — Сабеллі

Команди Алессандро Нести та Еусебіо Ді Франческо в першому таймі зустрічі двічі обмінялися голами. Вилучення не завадило господарям поля втримати результативний нічийний результат.

У Монци тепер 8 очок і 16-та сходинка турнірної таблиці, а Венеція має 5 залікових балів і йде 19-ю.

Монца — Венеція 2:2

Голи: Кірьякопулос, 23, Джурич, 44 — Еллертссон, 15, Свобода, 39

Монца: Тураті — Іццо, Марі, Карбоні — Перейра (Д'Амброзіо, 60), Пессіна (Мальдіні, 78), Бондо, Кірьякопулос — Мота (Валоті, 84), Капрарі (Б'янко, 60) — Джурич

Венеція: Станкович — Ідзес, Свобода, Гапс (Альтаре, 64) — Дзампано, Андерсен, Дункан (Ніколуссі-Кавілья, 64), Еллертссон — Бузіо (Раймондо, 90), Орістаніо (Єбоа, 72) — Пох'янпало (Гютк'єр, 72)

Попередження: Мота, Бондо, Джурич — Бузіо, Дзампано

Вилучення: Бондо, 80 (друге попередження)