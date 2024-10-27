Команди розійшлися миром в матчі чемпіонату Італії.
Парма - Емполі, gettyimages
27 жовтня 2024, 15:41
Недільну програму 9-го туру Серії А відкривали на Стадіо Енніо Тардіні, де Парма приймала Емполі.
Емполі вийшли вперед завдяки автоголу Кулібалі наприкінці першого тайму. В другій половині зустрічі
Шарпантьє зрівняв рахунок, а Бонні мав шанс вивести команду вперед, втім не реалізував пенальті. На тому команди і розійшлись, а суддя зафіксував нічию — 1:1.
Парма — Емполі 1:1
Голи: Шарпентьє, 80 - Кулібалі (аг), 35
Парма: Судзукі — Кулібалі, Дельпрато, Болоґг, Валері — Бернабе (Камара, 85), Ернані (Кейта, 55) — Ман (Шарпентьє, 46), Зом, Канчельєрі (Алмквіст, 55) — Бонні (Міхейле, 85)
Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Фацціні (Гаас, 80), Грассі (Малех, 80), Анжорін (Гендерсон, 69), Пеццелла — Сольбаккен (Еконг, 88), Коломбо (Пеллегрі, 69)
Попередження: Дельпрато, Ернані, Болоґг, Зом — Анжорін, Ісмайлі, Грассі, Васкес, Пеллегрі