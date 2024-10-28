Італія

Але пропустив лише чотири.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився про фантастичний матч 9-го туру італійської Серії А з туринським Ювентусом (4:4). Його слова наводить Football Italia.

"Є розчарування, я повинен проаналізувати чотири пропущені нами голи. Ми грали проти сильної команди, але не можемо пропускати настільки багато голів.

Я також повинен спиратися на позитивні моменти. Ювентус — це команда, яка пропустила лише один гол з гри у восьми матчах Серії А, а сьогодні повинна була пропустити сім або вісім. На жаль, у нас було чотири або п'ять шансів забити п'ятий гол, але це досвідчена команда, і ми знаємо, що такі моменти не можна втрачати.

Потім Їлдиз несподівано забив, все почалося з вкидання поруч із моєю лавкою, Камб'язо добре зіграв, і Їлдиз пробіг половину поля, вигравши дві дуелі. Ми трохи втратили свою структуру, потім на четвертому голі припустилися серії помилок. Ці моменти скомпрометували матч, який ми явно заслуговували виграти.

Є гіркота, але як тренер я маю проаналізувати і поговорити з гравцями, вони виглядали пригніченими в роздягальні. Це засмучує, тому що ми грали проти Ювентуса, чия сильна сторона — це захист, і створили стільки гольових моментів, але не виграли", — сказав Індзагі.