Італія

Шалена перестрілка на Джузеппе Меацца.

Головний тренер туринського Ювентуса Тіаго Мотта підбив підсумки "божевільного" матчу з міланським Інтером (4:4) в рамках 9-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Football Italia.

"Ми пропустили голи після двох пенальті в складних ситуаціях, але продовжували залишатися в грі. Природно, після четвертого гола стало складніше, оскільки Інтер грав добре і мав шанси закінчити гру, але не скористався ними.

Нам потрібно проаналізувати цей матч, він був сповнений злетів і падінь, але в таких іграх потрібно бути на максимумі всі 94 хвилини, а не допускати цих коливань.

Нам є куди рости в багатьох аспектах, кожен матч відрізняється. Сьогодні ми зазнавали труднощів в обороні, крім того, що грали проти сильної атакувальної команди з високим рівнем майстерності, ми все одно зазнавали труднощів, як індивідуально, так і колективно, дозволяючи створювати так багато моментів супернику. З іншого боку, ми теж створили багато моментів, тож це був відкритий та дуже рівний футбольний матч.