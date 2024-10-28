Італія

Скандальний італієць повернувся в Серію А.

34-річний нападник Маріо Балотеллі став гравцем генуезького Дженоа. Про це повідомляє офіційний сайт "грифонів".

Зазначається, що контракт підписано до кінця поточного сезону. Італієць в новій команді буде виступати під звичним для себе 45 ігровим номером.

Балотеллі перебував у статусі вільного агента після закінчення контракту з турецьким Адана Демірспор минулого літа.

У минулому сезоні турецької Суперліги Маріо Балотеллі провів 16 матчів, в яких забив сім голів, віддав один асист, заробив шість попереджень та одну червону картку.