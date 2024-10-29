Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 29 жовтня, розпочавшись о 21:45.

У рамках десятого туру італійської Серії А-2024/25 Мілан зустрінеться з Наполі на власному полі.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

ВІВТОРОК, 29 ЖОВТНЯ, 21:45. ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Мілан тижнем раніше нарешті відкрив лік своїм перемогам в оновленій Лізі чемпіонів. У третьому турі "россонері" вдома впоралися з Брюгге (3:1). Допомогли колективу Паулу Фонсеки здобути три очки черговий гол Крістіана Пулішича, вилучення з боку суперника та дубль Тіджані Рейндерса. Для команди це була третя поспіль перемога на власному полі в усіх турнірах.

Через складні погодні умови в регіоні Емілія-Романья не відбувся виїзний матч Мілана проти Болоньї, який було заплановано на минулу суботу. "Россонері" отримали трохи більше часу на підготовку до сьогоднішнього поєдинку, та чи пішла на користь команді ця невеличка перерва — питання відкрите. Клуб ще не програвав удома в Серії А-2024/25 (3В, 1Н; 10:2), але й попередні суперники були далеко не рівня Наполі.

Команди мають майже рівну статистику останніх десяти зустрічей у Мілані в усіх турнірах. На рахунку господарів поля три перемоги, тоді як у гостей їх чотири, а в трьох інших випадках було зафіксовано нічию. Здебільшого, Мілан і Наполі в таких поєдинках на двох забивають не більше одного гола — подібне ставалося шість разів за вищезгаданий проміжок часу.

Рома Паулу Фонсеки ніколи не перемагала Інтер Антоніо Конте (3Н, 1П; 5:7). У 16 поєдинках із Міланом у всіх турнірах (виключно основний час) попередні команди нинішнього керманича Наполі здобули дев'ять перемог, чотири рази зіграли внічию та зазнали трьох поразок.

Наполі ж до сьогоднішнього матчу підходить після суботньої домашньої перемоги над Лечче. Колектив Антоніо Конте доволі скромно (1:0) здолав аутсайдера чемпіонату Італії завдяки голу свого капітана Джованні Ді Лоренцо. Зараз у неаполітанців серія з дев'яти поєдинків без поразок у всіх турнірах (8В, 1Н; 21:2).

Команда лише двічі втрачала очки в ході поточної кампанії Серії А. В обох випадках це сталося на виїзді — проти Ювентуса (0:0) та Верони (3:0). Поєдинком із Міланом розпочинається надскладний для Наполі відрізок календаря. Після "россонері" на клуб чекають зустрічі з Аталантою, Інтером, Ромою, Торіно та Лаціо (спочатку в Кубку Італії, а потім і в чемпіонаті). З огляду на це, досягнення хорошого результату сьогодні для "адзуррі" дуже важливе.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Е. Роял, Тіав, Павлович, Терраччано — Фофана, Лофтус-Чік — Чуквезе, Пулішич, Окафор — Мората

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Ангісса, Гілмор, Мактоміней — Політано, Лукаку, Кварацхелія

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