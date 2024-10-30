Форвард Наполі прокоментував перемогу над Міланом.
Хвіча Кварацхелія, Getty Images
30 жовтня 2024, 09:27
У десятому турі італійської Серії A Наполі здолав Мілан у гостьовому поєдинку.
Мілан — Наполі 0:2 Відео гола та огляд матчу Серії А
Після завершення гри нападник "Партенопеї" Хвіча Кварацхелія прокоментував виступ власної команди.
"Я тривалий час на тренуваннях працював над дальніми ударами, але в будь-якому випадку головне — це перемога команди. Я щасливий, і ми заслужили на цей результат.
Скудетто? Звичайно, ми віримо в це. У нас усе добре, ми повинні продовжувати в тому ж дусі. Ми знаємо, що можемо зробити це знову.
Я добре ладнаю з Лукаку. Ромелу — добра і скромна людина, а також один із лідерів цієї команди. Він дуже хороший гравець. Коли він приїхав до Неаполя, я сказав йому, що він приїхав до футбольного міста, яке живе пристрастю вболівальників", — заявив грузинський виконавець.
У наступному турі Наполі зіграє вдома проти бергамаської Аталанти.