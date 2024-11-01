Італія

Пропонуємо вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками чергових матчів чемпіонату Італії-2024/25.

Десятий тур нової кампанії італійської Серії А завершився вчора, 31 жовтня. Три дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.

У цьому традиційному огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.

Після серії з чотирьох матчів без поразок у всіх турнірах Кальярі зазнав другої поспіль невдачі. Як і в минулому турі, колектив Давіде Ніколи не зумів відзначитися бодай одним голом, двічі пропустивши. До цього поєдинку "острів'яни" мали п'ять домашніх перемог над Болоньєю в п'яти попередніх зустрічах.

Один із найкомпромісніших клубів поточної кампанії Серії А здобув свою другу перемогу. Голи Ріккардо Орсоліні та Єнса Одгора дозволили колективу Вінченцо Італьяно вирівняти показник забитих-пропущених. Болонья також перервала серію з семи поєдинків без виїзних перемог над Кальярі та вперше в сезоні-2024/25 втримала свої "ворота" сухими на виїзді.

Кальярі в понеділок гостюватиме в Лаціо, тоді як Болонья вже завтра, у суботу, прийматиме Лечче.

Кальярі — Болонья 0:2

Голи: Орсоліні, 35, Одгор, 51

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Паломіно, Луперто, Оберт (Ауджелло, 73) — Праті (Адопо, 59), Марін — Дзортеа (Фелічі, 59), Віола (Лападула, 59), Гаетано (Лувумбу, 73) — Пікколі

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Пош, 81), Беукема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Моро (Фаббіан, 81) — Орсоліні, Одгор (Побега, 68), Ндоє (Гольм, 87) — Кастро (Даллінга, 87)

Попередження: Паломіно, Дзаппа — Побега, Фаббіан

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Ріккардо Орсоліні

Лечче приймав Верону після п'яти поспіль поразок і семи поєдинків без перемог у всіх турнірах. Патрік Доргу своїм результативним ударом перервав п'ятиматчеву безгольову серію "джаллороссі" та приніс колективу Луки Готті три залікових бали. Однак, для виходу із зони вильоту цієї перемоги все одно замало.

Позиції Паоло Дзанетті у Вероні стають усе більш нестабільними. "Джаллоблу" не знали смаку невдач у шести попередніх зустрічах із Лечче, але цього разу вона їх усе ж спіткала. Четверта поспіль виїзна поразка команди стала наслідком відсутності голів у ворота одного з аутсайдерів і двох вилучень. Лише одне очко відділяє клуб від зони вильоту.

На Лечче завтра, у суботу, чекає виїзний поєдинок із Болоньєю, а Верона в неділю прийматиме Рому.

Лечче — Верона 1:0

Гол: Доргу, 51

Лечче: Фальконе — Гільбер (П'єротті, 63), Гашпар, Баскіротто, Галло — Кулібалі (Уден, 85), Рамадані — Доргу, Рафья (П'єрре, 63), Банда (Моренте, 73) — Крстович (Ребич, 85)

Верона: Періллі — Коппола, Гіларді, Данилюк (Маньяні, 84) — Чачуа, Сердар (Ламбурд, 65), Дуда, Белаян, Лазович (Брадарич, 65) — Суслов (Сілва, 84), Тенгстедт (Москера, 53)

Попередження: Гільбер — Белаян, Сердар

Вилучення: Чачуа, 40, Белаян, 83 (друге попередження)

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Патрік Доргу

Мілан, зустрівшись із лідером турнірної таблиці Серії А, зазнав першої домашньої поразки та вперше за сезон не зумів відзначитися бодай одним голом на власному полі. Такий рівень ефективності в завершенні атак явно не відповідає амбіціям "россонері". Для повноцінного повернення до зони єврокубків колективу Паулу Фонсеки доведеться ще чимало попрацювати.

Наполі ж вкотре підтвердив свої претензії на Скудетто, здобувши п'яту поспіль перемогу в чемпіонаті, ще й чотири рази втримавши свої ворота "сухими". Лідери команди Антоніо Конте виправдали свій статус, принісши їй три залікових бали результативними ударами в першому таймі. Однак, усе ж це, принаймні поки що, лише перша в сезоні звитяга неаполітанців над іменитим суперником.

Мілан завтра, у суботу, гостюватиме в Монци, тоді як Наполі в неділю прийматиме Аталанту.

Мілан — Наполі 0:2

Голи: Лукаку, 5, Кварацхелія, 43

Мілан: Меньян — Е. Роял (Пулішич, 62), Тіав, Павлович, Терраччано — Фофана, Муса — Чуквезе, Лофтус-Чік (Камарда, 87), Окафор (Леау, 62) — Мората

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера (Дзербін, 90+4) — Замбо-Ангісса, Гілмор (Фолоруншо, 90+5), Мактоміней — Політано (Маццоккі, 69), Лукаку (Сімеоне, 77), Кварацхелія (Нерес, 77)

Попередження: Олівера

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Хвіча Кварацхелія

Емполі під керівництвом Роберто Д'Аверси сам створив собі проблеми вилученням Саби Гоглічідзе в першому таймі, чим Інтер сповна скористався в другому. Тепер в "адзуррі" серія з п'яти матчів без перемог, в яких вони відзначилися лише двома голами. Менше них за підсумками десяти турів Серії А забив лише Лечче.

Перший дубль Давіде Фраттезі у футболці Інтера та історичне взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса (став найкращим бомбардиром-легіонером в історії клубу) принесли команді Сімоне Індзагі чергові три залікових бали. "Нерадзуррі" всьоме поспіль впоралися з Емполі на виїзді без пропущених голів. Міланський гранд досі не знає смаку поразок поза власним полем у всіх турнірах.

На Емполі в понеділок чекає домашній матч проти Комо, а Інтер у неділю прийматиме Венецію.

Емполі — Інтер 0:3

Голи: Фраттезі, 50, 67, Мартінес, 79

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі (Самбія, 77), Малех (Гендерсон, 57), Анжорін (Пеццелла, 57), Какаче — Фацціні, Сольбаккен (Де Шильйо, 46) — Коломбо (Пеллегрі, 66)

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей (Паласіос, 81), Бастоні (Павар, 65) — Дарміан, Фраттезі, Барелла, Мхітарян (Зелінські, 65), Дімарко (Думфріс, 65) — Мартінес, Тюрам (Таремі, 75)

Попередження: Какаче — Бастоні

Вилучення: Гоглічідзе, 31

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Давіде Фраттезі

Венеція в четвертому поспіль матчі чемпіонату Італії дозволила двічі уразити свої ворота, але цього разу підопічні Еусебіо Ді Франческо пішли з поля в якості переможців. Йоел Пох'янпало дебютним дублем у Серії А, хоч і з 11-метрової позначки, розпочав і завершив камбек своєї команди в домашньому матчі проти Удінезе.

Удінезе ж продовжує чергувати перемоги з поразками. На виїзді "б'янконері" зазнали третьої поспіль невдачі, подарувавши Венеції три очки, хоча й мали перевагу в два голи. Колектив Кости Руняїча вперше в ході поточної кампанії не зумів здолати менш іменитого суперника. Стабільності клубу з Удіне поки що явно не вистачає.

Венеція в неділю гостюватиме в Інтера, тоді як Удінезе вже завтра, у суботу, прийматиме Ювентус.

Венеція — Удінезе 3:2

Голи: Пох'янпало, 41, 86 (обидва — пен.), Ніколуссі-Кавілья, 56 — Ловрич, 19, Браво, 25

Венеція: Станкович — Кандела (Дзампано, 46), Свобода, Альтаре (Шверко, 80) — Еллертссон, Ніколуссі-Кавілья (Андерсен, 73), Дункан, Гапс — Бузіо (Гютк'єр, 74), Єбоа (Орістаніо, 46) — Пох'янпало

Удінезе: Окоє — Туре, Бійол, Джаннетті (Саррага, 63) — Ехізібує, Ловрич (Товен, 78), Карлстрем, Паєро, Камара (Земура, 63) — Лукка (Девіс, 78), Браво (Кабаселе, 55)

Попередження: Ніколуссі-Кавілья, Гапс, Орістаніо — Паєро, Джаннетті, Бійол, Карлстрем

Вилучення: Туре, 53

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Йоел Пох'янпало

Очікувалося, що з нинішньою Монцею Аталанта розбереться десь настільки ж ефектно, як це було з Вероною туром раніше. Однак, уперше уразити ворота Стефано Тураті підопічним Джан П'єро Гасперіні вдалося лише в другій половині другого тайму. Ключову роль у поповненні скарбнички "нерадзуррі" трьома очками зіграв вихід на поле Лазара Самарджича по перерві.

Монца зазнала цілком заслуженої поразки. Звісно ж, навряд чи колектив Алессандро Нести має радіти такому результату (лише два пропущених голи в поєдинку з Аталантою, яка нині має найкращу в Серії А атаку), але й малоймовірно, що бодай хтось чекав від "б'янкороссі" більшого. Свого суперника команда нічим не здивувала.

На Аталанту в неділю чекає виїзний поєдинок із Наполі, а Монца вже завтра, у суботу, прийматиме Мілан.

Аталанта — Монца 2:0

Голи: Самарджич, 70, Дзаппакоста, 88

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Белланова (Куадрадо, 57), де Рон, Едерсон, Руджері (Дзаппакоста, 57) — Де Кетеларе (Дзаніоло, 66), Лукман (Самарджич, 46) — Ретегі (Коссуну, 90)

Монца: Тураті — Кальдірола, Марі, Д'Амброзіо (Форсон, 86) — Перейра, Б'янко, Пессіна (Валоті, 73), Кір'якопулос — Мота (Мальдіні, 73), Віньято (Капрарі, 73) — Марич (Джурич, 46)

Попередження: Джимсіті, Колашинац — Мальдіні, Кальдірола, Валоті

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Лазар Самарджич

Після двох пропущених із гри голів у виїзному поєдинку з Інтером Ювентус дозволив досягти цього ж Пармі. Колективу Тіаго Мотти двічі довелося зрівнювати рахунок і в другому таймі "б'янконері" мали можливості для того, щоб уперше вийти вперед, але не судилося. Для повноцінної участі в боротьбі за Скудетто з Наполі та Інтером таких результатів явно замало.

Парма вчетверте поспіль зіграла внічию в чемпіонаті Італії, однак їхня серію без перемог уже досягла позначки у вісім поєдинків. Керівництво "джаллоблу" довіряє Фабіо Пекк'ї, але й одна звитяга в перших десяти матчах із відстанню в один заліковий бал від зони вильоту навряд чи змушує когось аж надто радіти.

Ювентус уже завтра, у суботу, гостюватиме в Удінезе, тоді як Парма в понеділок прийматиме Дженоа.

Ювентус — Парма 2:2

Голи: Маккенні, 31, Веа, 49 — Дельпрато, 3, Зом, 38

Ювентус: Ді Грегоріо — Камб'язо, Гатті, да Сілва, Кабаль (Савона, 59) — Локателлі, Тюрам (Фаджолі, 84) — Консейсан, Маккенні (Копмейнерс, 71), Веа (Їлдиз, 59) — Влахович

Парма: Судзукі — Дельпрато, Ейно, Болоґг, Кулібалі — Кейта (Ернані, 46, Камара, 74), Бернабе — Ман (Канчельєрі, 84), Зом, Міхейле (Алмквіст, 69) — Бонні (Шарпентьє, 69)

Попередження: Влахович, Консейсан

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Енріко Дельпрато

Дженоа вперше з четвертого туру Серії А пропустила лише один гол, але для здобуття залікових балів цього замало, якщо не відповісти супернику взяттям його воріт. Підопічні Альберто Джилардіно своїми шансами не скористалися, тож тепер їхня серія без перемог у всіх турнірах налічує дев'ять поєдинків. "Россоблу" вже на дні турнірної таблиці.

Фіорентина не дуже впевнено, але все ж продовжила свою переможну ходу (шість матчів). Колектив Раффаеле Палладіно також не знає смаку поразок уже вісім поєдинків поспіль. Стільки ж "лілії" не зазнають невдач у матчах проти Дженоа. Окремо дякувати за вчорашній успіх клуб із Флоренції має не лише Робіну Госенсу, але й Давіду де Хеа.

На Дженоа в понеділок чекає виїзний матч проти Парми, а Фіорентина в неділю гостюватиме в Торіно.

Дженоа — Фіорентина 0:1

Гол: Госенс, 72

Дженоа: Леалі — Сабеллі (Дзанолі, 79), Вольякко, Васкес, Маттурро — Торсбю (Перейро, 79), Френдруп, Бадель (Міретті, 71), Мартін — Пінамонті, Екатор (Аханор, 71)

Фіорентина: де Хеа — Додо, Раньєрі, Мартінес Кварта, Госенс — Бове (Іконе, 74), Річардсон (Адлі, 63) — Соттіл (Бірагі, 83), Бельтран (Рубіно, 83), Кольпані (Мандрагора, 74) — Куаме

Попередження: Пінамонті, Вольякко, Васкес, Маттурро — Річардсон, Мартінес Кварта

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Давід де Хеа

Комо вчетверте поспіль не зумів здобути перемогу в матчі Серії А, так ще й пропустив у домашньому поєдинку з Лаціо стільки ж, скільки за попередні три зустрічі на власному полі. За підсумками десяти турів лише Верона має гірший захист, аніж у "б'янкоблу". Колектив Сеска Фабрегаса від зони вильоту тепер теж відділяє лише один заліковий бал.

Лаціо під керівництвом Марко Бароні продовжує приємно вражати. П'ять голів у виїзному матчі Серії А римський клуб забив уперше з кінця сезону-2019/20. Виділити можна як уже п'ятий у цій кампанії (всі турніри) результативний удар Педро, так і чергові асисти Нуну Тавареша, без якого "орлам" доведеться обходитися в наступному матчі через його вилучення.

Комо в понеділок гостюватиме в Емполі, а Лаціо тоді ж прийматиме Кальярі.

Комо — Лаціо 1:5

Голи: Маццітеллі, 53 — Кастельянос, 28 (пен.), 81, Педро, 31, Патрік, 71, Чауна, 90+5

Комо: Аудеро — Гольданіга, Кемпф, Доссена, Морено (Енгельгардт, 73) — Браунедер, Маццітеллі (Барба, 85) — Стрефецца (Черрі, 73), Пас, Фадера (Да Кунья, 46) — Кутроне (Габріеллоні, 85)

Лаціо: Проведель — Марушич (Жиго, 79), Патрік (Лаццарі, 87), Хіла, Тавареш — Гендузі, Весіно — Ісаксен (Пеллегріні, 66), Педро (Чауна, 79), Нослін (Діа, 46) — Кастельянос

Попередження: Браунедер — Кастельянос, Весіно, Тавареш, Ісаксен

Вилучення: Браунедер, 62 — Тавареш, 65 (обидва — друге попередження)

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Валентін Кастельянос

Артем Довбик уперше в сезоні пропустив матч Роми (всі турніри), але й без свого найкращого бомбардира "джаллороссі" впоралися з Торіно на Стадіо Олімпіко. У лютому Пауло Дібала тричі уразив ворота туринців у Римі (3:2), а от цього разу вистачило й одного його гола. У той же час навряд чи ця перемога якось значно вплинула на позиції в клубі Івана Юрича.

Торіно сам подарував Ромі можливість відкрити рахунок у матчі, чим та й скористалася. На звитягу колектив Паоло Ванолі явно не награв, тож, враховуючи результативну помилку Кароля Лінетті, не закономірною цю третю поспіль виїзну поразку в Серії А називати немає сенсу. "Бики" вперше за поточну кампанію не забили на виїзді.

Далі на Рому чекає недільний виїзний матч проти Верони, а Торіно тоді ж прийматиме Фіорентину.

Рома — Торіно 1:0

Гол: Дібала, 20

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Ле Фе, Коне, Залевські (Ель Шаараві, 79) — Бальданці (Крістанте, 79), Пізіллі (Пеллегріні, 65) — Дібала (Шомуродов, 78)

Торіно: Мілінкович-Савич — Коко, Маріпан (Педерсен, 59), Мазіна — Войвода (Тамез, 88), Річчі, Лінетті (Карамо, 79), Гінейтіс (Нджиє, 46), Лазаро — Адамс, Санабрія (Влашич, 59)

Попередження: Бальданці, Пеллегріні — Коко, Мазіна

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Пауло Дібала

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД OPTAPAOLO

Жоден із гравців Болоньї не має більше голів у виїзних матчах Серії А в еру трьох очок за перемогу (із сезону-1994/95), ніж Орсоліні. На рахунку Ріккардо їх 29 (стільки ж має Джузеппе Сіньйорі).

Ромелу Лукаку є одним із лише двох гравців (разом з Адемолою Лукманом), які відзначилися щонайменше 4-ма голами та асистами в поточній кампанії турніру.

Наполі вперше з лютого 2023 року здобув 5 поспіль перемог у Серії А (тоді 8). Серед клубів із топ-5 чемпіонатів лише Барселона (10) зараз має більше звитяг у ході цього сезону, ніж Наполі (8).

Давіде Фраттезі є найбільш результативним італійським півзахисником (6 голів за клуб і збірну) у топ-5 чемпіонатах цього сезону.

Лаутаро Мартінес (134) обійшов Іштвана Ньєрша (133) за кількістю голів у футболці Інтера, ставши найкращим бомбардиром-легіонером в історії клубу.

Венеція здобула перемогу в матчі Серії А після того як поступалася з різницею в два голи вперше з січня 1999 року (Венеція — Емполі 3:2).

Гол Енріко Дельпрато (3') — другий найшвидший в історії Парми в матчах проти Ювентуса (перший — Енріко К'єза, січень 1997, 2').

Ювентус у 2024 році зіграв унічию в 16 з 30 матчів Серії А, що є рекордним показником у топ-5 чемпіонатах. Лише одного разу "б'янконері" мали більше нічийних результатів (17) протягом календарного року (1956) за час виступів в "еліті".

Матео Ретегі в жовтні відзначився 9-ма результативними діями (6+3) в Серії А. Протягом останніх 20 років жоден гравець не мав кращого показника в цьому місяці (9 також у Чіро Іммобіле в 2017 і 2019).

Фіорентина вперше з сезону-2015/16 набрала щонайменше 19 очок у перших десяти матчах Серії А (тоді — 21).

Дібала наздогнав Гонсало Ігуаїна в списку найкращих бомбардирів Серії А серед аргентинців (обидва мають 125 голів). Тепер Пауло поступається лише Ернану Креспо (153) та Габріелю Батістуті (184).

Пауло Дібала також обійшов Чіро Іммобіле за кількістю голів (33 проти 32) у матчах Серії А, які проходили не на вихідних, наздогнавши за цим показником Франческо Тотті.

* розклад усіх матчів Серії А-2024/25 доступний на Football.ua за посиланням.