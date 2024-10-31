Італія

Гра може стати вирішальною для головного тренера Роми.

Рома в рамках десятого туру італійської Серії A зіграє домашній матч проти Торіно.

Рома — Торіно. Напередодні

Ця зустріч, як повідомляє місцева преса, може стати вирішальною для головного тренера "вовків" Івана Юрича в питанні його подальшої роботи на чолі "вовків".

Тим часом італійські ЗМІ також посилаються на інформацію з останнього вечірнього тренування римлян за добу до протистояння, яке відбувалось за відсутності українського нападника Артема Довбика.

Відомо, що форвард Роми відчував дискомфорт у коліні й тепер постає питання щодо його участі в прийдешній грі з перших хвилин.

Більше інформації клубні лікарі сподіваються отримати за підсумком ранкових медичних тестів.

Матч Рома — Торіно відбудеться о 21:45.