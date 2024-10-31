Гра може стати вирішальною для головного тренера Роми.
Артем Довбик, Getty Images
31 жовтня 2024, 11:38
Рома в рамках десятого туру італійської Серії A зіграє домашній матч проти Торіно.
Рома — Торіно. Напередодні
Ця зустріч, як повідомляє місцева преса, може стати вирішальною для головного тренера "вовків" Івана Юрича в питанні його подальшої роботи на чолі "вовків".
Тим часом італійські ЗМІ також посилаються на інформацію з останнього вечірнього тренування римлян за добу до протистояння, яке відбувалось за відсутності українського нападника Артема Довбика.
Відомо, що форвард Роми відчував дискомфорт у коліні й тепер постає питання щодо його участі в прийдешній грі з перших хвилин.
Більше інформації клубні лікарі сподіваються отримати за підсумком ранкових медичних тестів.
Матч Рома — Торіно відбудеться о 21:45.