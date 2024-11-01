Італія

Досвідчений серб не грав з квітня.

Монпельє на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з колишнім захисником Наполі Ніколою Максимовичем.

Деталі угоди із 32-річним сербом не розголошуються. Керівництво клубу ухвалило рішення підписати футболіста, який не грав із квітня та був вільним агентом після відходу з Хатайспора.

Монпельє зараз має важку ситуацію з центральними захисниками — у лазареті знаходяться Кімі Куяте і Крістофер Жюльєн.

Після дев'яти турів Монпельє набрав лише чотири очки і посідає останнє місце у турнірній таблиці Ліги 1, пропустивши 29 м'ячів.