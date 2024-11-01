Італія

"Нерадзуррі" хочуть надовго зберегти нідерландського гравця.

Керівництво Інтера та захисник міланського клубу Дензел Думфріс найближчим часом почнуть переговори про продовження контракту. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "нерадззурі" підготували всі необхідні документи для продовження контракту з гравцем до 30 червня 2028 року.

Чинний контракт нідерландця з клубом розрахований до кінця поточного сезону з зарплатнею 3,2 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Цього сезону Дензел Думфріс відіграв за Інтер 11 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Ачербі та Дарміан продовжили контракти з Інтером.