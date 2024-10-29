Обидва гравці продовжили контракти з клубом до літа 2026 року.
Маттео Дарміан та Франческо Ачербі, Getty Images
29 жовтня 2024, 10:46
Міланський Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контрактів із двома захисниками — Франческо Ачербі та Маттео Дарміаном.
Ця інформація була підтверджена у річному фінансовому звіті "нерадзуррі".
Нові угоди з футболістами розраховані до літа 2026 року.
Цього сезону Ачербі провів дев'ять матчів і відзначився одним асистом, а на рахунку Дарміана десять ігор, один гол та одна гольова передача.
Після дев'яти турів Інтер набрав 18 очок і посідає друге місце у Серії А, відстаючи від Наполі на чотири бали.