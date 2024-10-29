Італія

Обидва гравці продовжили контракти з клубом до літа 2026 року.

Міланський Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контрактів із двома захисниками — Франческо Ачербі та Маттео Дарміаном.

Ця інформація була підтверджена у річному фінансовому звіті "нерадзуррі".

Нові угоди з футболістами розраховані до літа 2026 року.

Цього сезону Ачербі провів дев'ять матчів і відзначився одним асистом, а на рахунку Дарміана десять ігор, один гол та одна гольова передача.

Після дев'яти турів Інтер набрав 18 очок і посідає друге місце у Серії А, відстаючи від Наполі на чотири бали.