Італія

А якби влітку отримав запрошення до клубу, то теж би не поїхав.

Німецький центральний захисник Матс Гуммельс улітку цього року долучився до складу італійської Роми в якості вільного агента, після тривалого періоду в розташуванні дортмундської Боруссії.

І, на відміну від "вовків", 35-річному виконавцю, а також українському нападнику Артему Довбику, є чим похизуватись на старті сезону — обидва гравці посіли 29 місце в голосуванні за Золотий м’яч-2024, перемогу в якому здобув іспанський півзахисник англійського Манчестер Сіті Родрі.

Оскільки передбачалось, що нагороду має залишити за собою бразильський нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор, "королівський" клуб образився, коли в останній момент йому повідомили, що визнання отримав інший футболіст.

Як наслідок, жоден із представників Реала не був присутнім на церемонії, хоча клуб отримав визнання найкращого за минулий рік.

Матс Гуммельс, якого влітку чутками пов’язували з трансфером до "галактікос", прокоментував такий учинок.

"Немає сумнівів у тому, що хтось із гравців Реала заслуговував на цей трофей. Але є й інші, не менш фантастичні гравці, які також провели дуже хороший рік.

І якраз не мати до них поваги — це погано. Були команди, які були в більш невигідному становищі в міжнародному футболі, аніж Реал, скажімо так.

Це було трохи по-трампівськи, якщо чесно", — заявив німецький виконавець.

Нагадаємо, що раніше вручення Золотого м’яча-2024 прокоментував і колишній партнер Гуммельса за збірною Німеччини Тоні Кроос.