Іспанія

Коментар колишнього півзахисника Реала.

Тоні Кроос відреагував на можливе вручення Родрі Золотого м'яча.

Золотий м'яч-2024. Довбик і Гуммельс відкрили список найкращих

"Родрі, очевидно, виграє. Але я дійсно не думаю, що ці нагороди такі вже важливі. Вони ніколи не здавалися мені такими вже важливими.

Я вірю всім серцем, що індивідуальні нагороди у футболі безглузді. Їх можна вручати в тенісі, але вони мені не подобаються", — сказав колишній півзахисник Реала, номінований на Золотий м'яч-2024 разом із хавбеком Манчестер Сіті.

У понеділок, 28 жовтня в Парижі буде вручено Золотий м'яч-2024.