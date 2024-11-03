Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 2 листопада 2024 року.
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03 листопада 2024, 07:40
У рамках одинадцятого туру італійської Серії А Мілан у гостьовому протистоянні обіграв Монцу.
Команда Паулу Фонсеки реалізувала свою незначну перевагу за моментами в першому таймі незадовго до перерви.
У другій половині гри "россонері" продовжували втримувати ініціативу, проте мінімальний рахунок так і тримався на табло.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Монца — Мілан 0:1 у рамках 11-го туру італійської Серії А-2024/25:
Монца — Мілан 0:1
Гол: Рейндерс, 43
Монца: Тураті — Іццо, Марі, Карбоні (Капрарі, 78) — Перейра (Д'Амброзіо, 65), Бондо (Валоті, 87), Б'янко, Кір'якопулос — Мота (Віньято, 65), Мальдіні — Джурич (Марич, 78)
Мілан: Меньян — Терраччано (Калабрія, 89), Тіав, Павлович, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Чуквезе (Лофтус-Чік, 81), Пулішич (Муса, 89), Окафор (Леау, 63) — Мората
Попередження: Джурич, Бондо — Мората.