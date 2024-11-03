Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 2 листопада 2024 року.

У рамках одинадцятого туру італійської Серії А туринський Ювентус у гостьовому протистоянні обіграв фріульський Удінезе.

Команда Тіаго Мотти цього разу вирішила не вигадувати для себе проблем на рівному місці й уже в першому таймі зняла більшість питань у цій дуелі.

Після перерви господарі трохи покращили своє становище у володінні м’ячем, але на успіх в атаці не претендували.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Удінезе — Ювентус 0:2 у рамках 11-го туру італійської Серії А-2024/25:

Удінезе — Ювентус 0:2

Голи: Окоє (аг), 20, Савона, 37.

Удінезе: Окоє — Кабаселе (Ебосс, 46), Бійол (Модесто, 88), Джаннетті — Ехізібує, Ловрич (Саррага, 46), Карлстрем, Паєро, Земура (Камара, 67) — Товен (Лукка, 67), Девіс.

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона (Кабаль, 80), Гатті, Калулу, Камб'язо (да Сілва, 81) — Локателлі, Тюрам (Маккенні, 70) — Веа (Мбангула, 87), Копмейнерс, Їлдиз — Влахович (Фернандеш Консейсан, 71).

Попередження: Бійол, Девіс — Локателлі, Гатті.