Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

У матчі 11 туру італійської Серії А туринський Ювентус у гостях впевнено обіграв Удінезе з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли на 19 хвилині автоголом відзначився Мадука Одоє.

Потім на 37 хвилині перевагу "старої синьйори" подвоїв Ніколо Савона.

Після 11 турів Ювентус набрав 21 очок і посідає третє місце в Серії А, а в Удінезе 16 балів і сьомий рядок.

Удінезе — Ювентус 0:2

Голи: Окоє (аг), 20, Савона, 37.

Удінезе: Окоє — Кабаселе (Ебосс, 46), Бійол (Модесто, 88), Джаннетті — Ехізібує, Ловрич (Саррага, 46), Карлстрем, Паєро, Земура (Камара, 67) — Товен (Лукка, 67), Девіс.

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона (Кабаль, 80), Гатті, Калулу, Камб'язо (да Сілва, 81) — Локателлі, Тюрам (Маккенні, 70) — Веа (Мбангула, 87), Копмейнерс, Їлдиз — Влахович (Фернандеш Консейсан, 71).

Попередження: Бійол, Девіс — Локателлі, Гатті.