Італія

Важка перемога "россонері".

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека прокоментував мінімальну перемогу над Монцою (1:0) у 11 турі італійської Серії А. Цитує португальського фахівця сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Я завжди підходжу до матчів із натхненням. Не думаю, що матч із Реалом важливіший. Вони всі важливі.

Грати тут складно, але ми повинні були перемагати. Часом ми були недостатньо агресивні, особливо в першому таймі. У нас виникали труднощі на флангах, Рейндерсу та Фофана було складно у підстрахуванні наших крайніх захисників. Втім ми створювали моменти та проявили характер.

Леау ефективний, він добре увійшов у гру. Така реакція важлива для мене, це те, чого я від нього хочу. Він готовий грати з Реалом.

Неправда, що у Морати не було можливостей, для мене він був найкращим гравцем матчу. Те, що він робить для команди, чудово, Альваро був найкращим на полі", — сказав Фонсека.

Матч 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та Міланом відбудеться 5-го листопада, о 22:00 за київським часом.