Італія

Португальський фахівець дасть шанс юному футболісту.

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека висловився про майбутній матч з Кальярі в рамках 12-го туру італійської Серії А. Цитує португальця офіційний сайт "россонері".

"Думаю, важливо продовжувати робити те хороше, що ми показуємо останнім часом, з натхненням та мужністю. Важливо розуміти, що це інша гра, нам потрібно бути іншою командою проти Кальярі, і нам потрібно правильне ставлення. Це будуть великі 90 хвилин, ми не можемо облажатися: нам потрібна лише перемога. Ми завжди добре грали проти сильних команд, нам потрібно робити теж саме проти кожного суперника.

Перед грою з Реалом команда знала, на що вона здатна, наскільки вона виросла. Це був виступ, який надав нам впевненості. Позиція Муси? Це був стратегічний вибір, враховуючи навички Реала і те, як ми повинні були захищатися. Я маю йти шляхом, у який вірю.

Леан вийде в стартовому складі, він добре зіграв у Мадриді. Я сказав йому, що він може зіграти ще краще. У Кальярі все буде зовсім по-іншому з індивідуальною опікою та меншим простором, ніж проти Реала. Нам потрібно продовжувати працювати над прийняттям рішень на полі. У мене з ним хороші стосунки, і вони завжди були хорошими. У нього була позитивна реакція, і я очікую, що так буде і далі.

Камарда вийде у стартовому складі. Це хлопець, який добре працює з нами кожного дня, який щодня демонструє свою майстерність. Для мене у гравців немає вікових обмежень, ми всі віримо в нього. Мората важливий не тільки як бомбардир, а й через його вміння зламувати лінії суперника, і я думаю, що Камарда теж може бути готовий до цього. Він дуже зрілий, багато працює заради команди. Після травми Морати, в мене не було сумнівів, хто вийде в стартовому складі", — заявив Фонсека.

Гра між Кальярі та Міланом відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.