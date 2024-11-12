Італія

Пропонуємо вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками чергових матчів чемпіонату Італії-2024/25.

Дванадцятий тур нової кампанії італійської Серії А завершився позавчора, 10 листопада. Чотири дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.

У цьому традиційному огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.

Колектив Альберто Джилардіно вперше з стартових турів не має бодай однієї поразки в останніх двох матчах. Врятуватися від домашньої невдачі в поєдинку з Комо Дженоа вдалося в компенсований час. Відзначити варто той факт, що очки "россоблу" знову принесла результативна дія Андреа Пінамонті, хоч цього разу й асист, а не гол.

Комо цілком заслуговував на те щоб поїхати з Стадіо Луїджі Ферраріс із трьома очками. У разі успіху перервалася б серія без перемог "б'янкоблу", яка тепер досягла позначки у шість поєдинків. Станом на зараз, підопічні Сеска Фабрегаса у восьми виїзних матчах Серії А мають одну перемогу при двох нічийних результатах і п'яти поразках.

Дженоа в наступному турі прийматиме Кальярі, тоді як Комо — Фіорентину.

Дженоа — Комо 1:1

Голи: Вольякко, 90+2 — Да Кунья, 17

Дженоа: Леалі — Вольякко, Васкес, Маттурро — Сабеллі (Дзанолі, 80), Торсбю, Бадель, Френдруп (Перейро, 72), Мартін (Міретті, 46, Маркандаллі, 90+5) — Екатор (Балотеллі, 72), Пінамонті

Комо: Рейна — Гольданіга, Доссена, Кемпф, Морено (Сала, 82) — Да Кунья (Браунедер, 82), Енгельгардт — Стрефецца (Верді, 90), Пас, Фадера (Йовіне, 90) — Кутроне (Белотті, 85)

Попередження: Мартін, Вольякко, Балотеллі, Васкес — Гольданіга, Морено, Кемпф

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Ніко Пас

Через травму Ламека Банда ще в першому таймі на полі Стадіо Віа дель Маре з'явився Сантьяго П'єротті. Саме його дебютний гол у чемпіонаті Італії приніс Лечче один заліковий бал у матчі проти Емполі. "Джаллороссі" мали моменти й могли перемогти вдома вдруге поспіль, але не судилося. Уже на наступний день Лука Готті був звільнений із посади головного тренера клубу (Марко Джампало — новий керманич).

Емполі вшосте поспіль забив у виїзному поєдинку Серії А, але вчетверте одного гола для перемоги не вистачило (3Н, 1П). П'єтро Пеллегрі другим результативним ударом у ході поточної кампанії повторив свій найкращий бомбардирський показник у турнірі (Торіно-2022/23, Дженоа-2017/18). Листопадову перерву на матчі національних команд "адзуррі" зустрічають у середині турнірної таблиці.

Далі на Лечче чекає виїзд до Венеції, а Емполі зустрінеться з Удінезе на власному полі.

Лечче — Емполі 1:1

Голи: П'єротті, 77 — Пеллегрі, 33

Лечче: Фальконе — Гільбер (Ребич, 78), Гашпар, Баскіротто, Галло — Уден (Кулібалі, 60), Рамадані (Сансоне, 60), Рафья — Доргу, Крстович, Банда (П'єротті, 20)

Емполі: Васкес — Гоглічідзе (Де Шильйо, 61), Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Гендерсон, Гаас, Малех (Еконг, 80), Какаче (Самбія, 80) — Коломбо, Пеллегрі (Сольбаккен, 68)

Попередження: Какаче, Пеллегрі, Гендерсон

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Сантьяго П'єротті

Венеція ж на перерву йде в якості найгіршого клубу Серії А та одного з двох, які мають більше семи поразок. Колектив Еусебіо Ді Франческо в домашніх матчах чергує поразки з перемогами. У протистояннях з умовними прямими конкурентами команда має досягати більшого, бо інакше залишити зону вильоту їй навряд чи вдасться.

Пармі нарешті вдалося перервати свою серію без перемог. Зупинилася вона на позначці в дев'ять матчів. Звитяга над Венецією також була першою для підопічних Фабіо Пекк'ї на виїзді. Свій дебютний гол у футболці "джаллоблу" забив Емануеле Валері, тоді як четвертим результативним ударом за поточну кампанію відзначився Анге-Йоан Бонні.

На Венецію в наступному турі чекає домашній матч проти Лечче, тоді як на Парму — проти Аталанти.

Венеція — Парма 1:2

Голи: Ніколуссі-Кавілья, 5 — Валері, 17, Бонні, 68

Венеція: Станкович — Кандела (Карбоні, 85), Свобода, Ідзес — Еллертссон (Дзампано, 46), Дункан (Андерсен, 65), Ніколуссі-Кавілья (Єбоа, 74), Гапс (Гютк'єр, 85) — Бузіо, Орістаніо — Пох'янпало

Парма: Судзукі — Ейно, Дельпрато, Леоні (Болоґг, 65), Валері — Кейта (Естевес, 65), Зом — Ман (Кулібалі, 74), Міхейле (Бонні, 65), Канчельєрі — Бенедичак (Шарпентьє, 46)

Попередження: Андерсен — Канчельєрі, Шарпентьє

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Емануеле Валері

Кальярі вже втретє в ході поточної кампанії Серії А забив три голи за матч, однак у двох попередніх випадках колективу Давіде Ніколи цього було достатньо для здобуття трьох очок. Зіграти внічию з Міланом "россоблу" допоміг перший у кар'єрі Габріеле Дзаппи дубль. Будучи вихованцем Інтера він зізнався, що вболівав за саме за іншу міланську команду, тож для нього це все одно особливий момент.

Мілан розібрався з Реалом у Мадриді (Ліга чемпіонів) тижнем раніше, забивши стільки ж голів, скільки й Кальярі, але й пропустили "россонері" втричі більше. Для продовження виїзної серії з перемог над цим суперником до п'яти поєдинків не вистачило навіть першого з червня 2023 року дубля Рафаеля Леау. Напередодні паузи на матчі збірних підопічні Паулу Фонсеки перебувають поза зоною єврокубків.

Кальярі далі зустрінеться з Дженоа в Генуї, а Мілан протистоятиме вдома Ювентусу.

Кальярі — Мілан 3:3

Голи: Дзортеа, 2, Дзаппа, 53, 89 — Леау, 15, 40, Абрагам, 69

Кальярі: Шеррі — Дзаппа, Паломіно (В'єтеска, 74), Луперто, Ауджелло — Макумбу (Марін, 79), Дейола — Дзортеа (Лападула, 79), Віола (Гаетано, 73), Лувумбу — Пікколі (Паволетті, 79)

Мілан: Меньян — Е. Роял (Томорі, 81), Тіав, Павлович, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Чуквезе (Лофтус-Чік, 65), Пулішич (Муса, 82), Леау (Окафор, 82) — Камарда (Абрагам, 66)

Попередження: Фофана, Ернандес

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Габріеле Дзаппа

Чогось несподіваного туринське дербі не подарувало. Вражаюча домашня серія Ювентуса без поразок Торіно в усіх турнірах досягла позначки в 21 матч (16В, 5Н). "Б'янконері" вдев'яте за поточну кампанію чемпіонату Італії втримали свої ворота "сухими". Цілком заслужений успіх колективу Тіаго Мотти, який продовжує залишатися єдиним, що досі не знає смаку поразок у Серії А.

Торіно під керівництвом Паоло Ванолі продовжує страждати від відсутності Дувана Сапати. "Бики" не забили жодного гола в третьому поспіль матчі. У туринців зараз лише одна перемога та сім поразок в останніх восьми поєдинках (всі турніри). Навряд чи команда опиниться десь поблизу зони вильоту, однак також сумнівно, що такий мінімальний успіх відповідає амбіціям керівництва клубу.

У наступному турі Ювентус прийматиме Мілан, тоді як Торіно — Монцу.

Ювентус — Торіно 2:0

Голи: Веа, 18, Їлдиз, 84

Ювентус: Перін — Савона (Даніло, 87), Гатті, Калулу, Камб'язо — Тюрам, Локателлі — Веа, Копмейнерс, Їлдиз (Маккенні, 86) — Влахович (Консейсан, 73)

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Войвода, 64), Коко, Мазіна — Педерсен (Соса, 75), Лінетті, Річчі (Нджиє, 64), Ілич (Гінейтіс, 46), Лазаро (Карамо, 82) — Влашич — Санабрія

Попередження: Копмейнерс — Лазаро, Валюкевич, Коко

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Кенан Їлдиз

Аталанта має досить солідну історію протистоянь з Удінезе в Бергамо й цього разу статистика не погіршилась. "Нерадзуррі" ввосьме поспіль не дозволили гостям з Удіне здобути виїзну перемогу та поближче підібралися до лідируючого Наполі. Підопічні Джан П'єро Гасперіні стали першими в чемпіонаті, кому вдалося перетнути позначку в 30 забитих голів.

Удінезе вчетверте поспіль зазнав поразки в Серії А на виїзді, чого з "б'янконері" не ставалося з сезону-2022/23, коли така серія досягла позначки в п'ять поєдинків. У дуелі з Аталантою команда Кости Руняїча могла досягти більшого, але вкотре поступилася сильнішому "на папері" супернику, якому для здобуття трьох очок навіть не знадобилося результативні дії головних зірок.

На Аталанту далі чекає виїзний поєдинок із Пармою, а на Удінезе — з Емполі.

Аталанта — Удінезе 2:1

Голи: Пашалич, 56, Туре, 60 (авт.) — Камара, 45+3

Аталанта: Карнесеккі — Коссуну, Гін, Джимсіті (Едерсон, 25) — Дзаппакоста (Белланова, 46), де Рон, Пашалич, Руджері — Самарджич (Брешіаніні, 68), Лукман — Ретегі (Дзаніоло, 68, Куадрадо, 87)

Удінезе: Окоє — Джаннетті (Абанква, 77), Бійол, Туре — Ехізібує, Ловрич (Саррага, 60), Карлстрем, Паєро, Камара (Земура, 67) — Товен (Лукка, 67), Девіс (Браво, 78)

Попередження: Лукман — Туре

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Маріо Пашалич

Фіорентина під керівництвом Раффаеле Палладіно здобула шосту поспіль перемогу в чемпіонаті Італії, чого з "ліліями" не ставалося із сезону-2017/18. Все завдяки Кіну, який тричі уразив ворота клубу, де свого часу провів одну кампанію (теж 2017/18) на правах оренди. Відзначити варто й Давіда де Хеа, який асистом допоміг Мойзе поставити в матчі крапку.

Верона має серію з п'яти поразок на виїзді в чемпіонаті Італії вперше з сезону-2022/23, за підсумками якого команді довелося рятуватися від вильоту в додатковому матчі. Суат Сердар відзначився дебютним голом у футболці "джаллоблу", але це ніяк не допомогло колективу Паоло Дзанетті у Флоренції. Найгірший у Серії А захист веронці мають навіть перебуваючи поза зоною вильоту.

Фіорентина в наступному турі гостюватиме в Комо, тоді як Верона прийматиме Інтер.

Фіорентина — Верона 3:1

Голи: Кін, 4, 59, 90+2 — Сердар, 18

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Адлі (Річардсон, 77), Бове (Мандрагора, 87) — Кольпані (Кайоде, 83), Бельтран (Куаме, 77), Соттіл (Парізі, 83) — Кін

Верона: Монтіпо — Чачуа, Коппола, Маньяні, Брадарич (Данилюк, 81) — Сердар (Кастанос, 75), Дуда — Суслов (Белаян, 66), Харруї, Лазович (Сарр, 74) — Тенгстедт (Москера, 66)

Попередження: Кін — Коппола, Сердар

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Мойзе Кін

У ворота Болоньї Стефан Ель Шаараві забив майже стільки ж голів, скільки мав протягом усієї минулої кампанії чемпіонату Італії (три в 33-х поєдинках). Проте, цього було замало навіть для нічийного результату, а вже невдовзі керівництво Роми прийняло рішення про звільнення Івана Юрича з посади головного тренера клубу. Що чекає на "джаллороссі" далі поки що незрозуміло.

Болонья вперше забила три голи за матч під керівництвом Вінченцо Італьяно. Головні дійові особи в атаці "россоблу" — Сантьяго Кастро та Ріккардо Орсоліні. На рахунку цього дуету дев'ять із 15-ти голів команди в сезоні. Паузу на поєдинки національних збірних клуб зустрічає з дев'ятиматчевою серією без поразок у чемпіонаті Італії.

Рома далі вирушить до Неаполя на матч проти Наполі, а Болоньї в Римі протистоятиме Лаціо.

Рома — Болонья 2:3

Голи: Ель Шаараві, 63, 82 — Кастро, 25, Орсоліні, 66, Карлссон, 77

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік (Даль, 61), Коне (Паредес, 80), Крістанте, Ель Шаараві — Суле (Шомуродов, 57), Пізіллі (Бальданці, 61) — Довбик

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Пош, 46), Беукема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Побега — Орсоліні (Казале, 84), Одгор (Фаббіан, 67), Ндоє (Карлссон, 23) — Кастро (Даллінга, 68)

Попередження: Манчіні, Ель Шаараві — Де Сільвестрі, Міранда, Карлссон

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Сантьяго Кастро

Монца очікувано не зуміла зупинити переможну ходу Лаціо, так і не відзначившись бодай одним голом у третьому поспіль матчі чемпіонату Італії. "Б'янкороссі" також продовжили свою домашню серію без перемог до семи поєдинків. Колектив Алессандро Нести взагалі найгірший на власному полі, хоч і не єдиний, що досі не знає там смаку звитяг (ще Дженоа).

Лаціо Марко Бароні зміг здобути шосту поспіль перемогу в усіх турнірах, не дозволивши Ювентусу обійти себе в турнірній таблиці Серії А та піти на перерву в топ-5. За очками після 12-ти турів римляни демонструють найкращий результат із сезону-2017/18, хоча тоді це не допомогло їм фінішувати вище п'ятої сходинки, тож побачимо, як "орли" виглядатимуть на ще довшій дистанції.

У наступному турі Монца гостюватиме в Торіно, тоді як Лаціо прийматиме Болонью.

Монца — Лаціо 0:1

Гол: Дзакканьї, 36

Монца: Тураті — Іццо, Марі, Карбоні (Пессіна, 55) — Перейра (Бірінделлі, 89), Бондо (Петанья, 89), Б'янко, Кір'якопулос — Мота, Мальдіні (Капрарі, 75) — Джурич

Лаціо: Проведель — Марушич, Романьйолі, Хіла, Тавареш (Нослін, 75) — Весіно, Ровелла, Гендузі (Жиго, 90+2) — Педро (Ісаксен, 60), Діа (Кастельянос, 60), Дзакканьї (Пеллегріні, 75)

Попередження: Карбоні, Перейра, Б'янко, Мальдіні, Пессіна — Ісаксен

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Маттіа Дзакканьї

Інтер мав можливість досягти більшого в центральному поєдинку туру, але Хакан Чалханоглу після чудового результативного удару здалеку несподівано, враховуючи попередні успіхи у виконанні пенальті, схибив з 11-метрової позначки, влучивши в стійку. Тим не менш, підопічні Сімоне Індзагі продовжили свою серію без поразок у всіх турнірах до шести матчів.

Наполі не дозволив обіграти себе ще одному міланському клубу, хоча цього разу з Стадіо Джузеппе Меацца колектив Антоніо Конте поїхав лише з одним заліковим балом. Зустрічі з "нерадзуррі" з Бергамо та Мілана сповільнили неаполітанців, тож на перерву вони йдуть аж із п'ятьма суперниками, які чисто теоретично можуть разом обійти їх лише за один тур.

На Інтер тепер чекає виїзд до Верони, а Наполі вдома протистоятиме Ромі.

Інтер — Наполі 1:1

Голи: Чалханоглу, 43 — Мактоміней, 23

На 74-й хвилині Чалханоглу не реалізував пенальті (стійка)

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (де Врей, 89) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Зелінські, 82), Мхітарян, Дімарко (Дарміан, 82) — Мартінес (Арнаутович, 89), Тюрам (Таремі, 82)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Замбо-Ангісса, Гілмор (Лоботка, 60), Мактоміней — Політано (Нгонге, 84), Лукаку (Сімеоне, 77), Кварацхелія

Попередження: Думфріc

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Амір Ррахмані

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД OPTAPAOLO

У кожному з 6-ти стартових виїзних матчів Серії А бодай один гол Емполі забив вперше в своїй історії.

Франческо Камарда (16 років і 244 дні) є другим наймолодшим гравцем у стартовому складі Мілана на поєдинок чемпіонату Італії в ері 3-х очок за перемогу (із сезону-1994/95). Перший — Джанлуїджі Доннарумма, який у віці 16 років і 242 днів грав із перших хвилин матчу проти Сассуоло в 2015-му.

Протягом останніх 3-х сезонів Серії А (із 2022/23) Мілан пропустив найбільшу кількість голів (10) у перші 5 хвилин матчів.

У поєдинку з Кальярі Рафаель Леау забив свій 50-й гол у Серії А. Це був 6-й дубль португальця у футболці Мілана.

До Габріеле Дзаппи останнім захисником, який оформив дубль у матчі проти Мілана в Серії А, був Ганс-Петер Брігель із Сампдорії (листопад 1986 року).

Кенан Їлдиз (19 років і 189 днів) став третім наймолодшим серед гравців Ювентуса автором гола в туринському дербі. Феліче Плачідо Борель (18 років і 243 дні, 1932-й) і Бруно Ніколе (18 років і 244 дні, 1958-й) на першому-другому місцях.

Ювентус має найбільшу кількість "сухих" матчів серед команд, які виступають у топ-5 чемпіонатах у сезоні-2024/25 — 9 із 12-ти. Цей же клуб був останнім, якому вдалося стільки разів не пропустити жодного гола в 12 стартових турах Серії А (2014/15).

Аталанта забила щонайменше два гола в кожному з останніх 11-ти домашніх матчей турніру, що є найкращою серією з 2020 року (Наполі, теж 11).

Мойзе Кін лише втретє за свою кар'єру в топ-5 чемпіонатах відзначився голом у третьому поспіль поєдинку. Вперше це сталося з Ювентусом (березень-квітень 2019, 4 матчі), а вдруге — із ПСЖ (грудень 2020 — січень 2021).

Сантьяго Кастро (4) — четвертий гравець із 4+ голами в топ-5 чемпіонатах у сезоні-2024/25, народжений у 2004 році або пізніше (також із 4-ма Елісс Бен-Сегір, тоді як Ламін Ямал та Андрей Сантос — із 5-ма).

Фіорентина є однією з трьох команд у топ-5 чемпіонатах, які в ході цього сезону здобули щонайменше 6 перемог поспіль на внутрішній арені (також із 6-ма Аталанта, тоді як Барселона — із 7-ма).

Мойзе Кін оформив свій перший хет-трик за час виступів у топ-5 чемпіонатах.

Від старту сезону-2021/22, Маттіа Дзакканьї (26Г, 14А) є одним із двох італійців (також Доменіко Берарді), на рахунку яких понад 25 голів і 10 асистів у Серії А.

Лише в сезоні-2017/18 Лаціо здобув більше перемог у стартових 12-ти турах чемпіонату Італії, ніж має зараз (8 проти 9-ти).

На рахунку Хакана Чалханоглу два результативних удари з-за меж штрафного у матчах Інтера проти Наполі, що більше ніж у ворота будь-якої іншої команди в Серії А.

Хакан Чалханоглу вперше схибив з 11-метрової позначки в чемпіонаті Італії після 17-ти поспіль вдалих спроб. Це його перша подібна невдача у футболці Інтера в усіх турнірах.

* розклад усіх матчів Серії А-2024/25 доступний на Football.ua за посиланням.