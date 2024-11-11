Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 10 листопада 2024 року.

Наполі зіграв внічию з Інтером та втримав лідерство в Серії А. Команда Антоніо Конте увезла одне очко з Мілану.

Наполі мав змогу вирвати перемогу вже в компенсований час — Нгонге прострілив з флангу на Сімеоне, а той з вбивчої позиції пробив вище воріт. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічний результат.

Огляд матчу:

Інтер — Наполі 1:1

Голи: Чалханоглу, 42 - Мактоміней, 23

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (де Врей, 89) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Зелінські, 82), Мхітарян, Дімарко (Дарміан, 83) — Мартінес (Арнаутович, 88), Тюрам

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — -, Гілмор (Лоботка, 59), Мактоміней — Політано (Нгонге, 84), Лукаку (Сімеоне, 76), Кварацхелія

Попередження: Думфріc

На 73-й хвилині Чалханоглу не реалізував пенальті.