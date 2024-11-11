Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 10 листопада 2024 року.
Інтер - Наполі, Getty Images
11 листопада 2024, 00:12
Наполі зіграв внічию з Інтером та втримав лідерство в Серії А. Команда Антоніо Конте увезла одне очко з Мілану.
Наполі мав змогу вирвати перемогу вже в компенсований час — Нгонге прострілив з флангу на Сімеоне, а той з вбивчої позиції пробив вище воріт. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічний результат.
Огляд матчу:
Інтер — Наполі 1:1
Голи: Чалханоглу, 42 - Мактоміней, 23
Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (де Врей, 89) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Зелінські, 82), Мхітарян, Дімарко (Дарміан, 83) — Мартінес (Арнаутович, 88), Тюрам
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — -, Гілмор (Лоботка, 59), Мактоміней — Політано (Нгонге, 84), Лукаку (Сімеоне, 76), Кварацхелія
Попередження: Думфріc
На 73-й хвилині Чалханоглу не реалізував пенальті.