Італія

Востаннє хавбек викликався в березні.

Півзахисник Торіно Самуеле Річчі залишає розташування збірної Італії. Рішення було прийнято за медичними показниками гравця.

"У нас є домовленість із клубами Серії А: якщо гравцеві загрожує травма, він їде", — сказав на прес-конференції головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті.

Як зазначає Cronache di spogliatoio, у терміновому порядку до збірної Італії був викликаний Мануель Локателлі з Ювентуса.

Востаннє Локателлі викликався до лав національної команди ще в березні.

Попереду у збірної Італії матчі Ліги націй проти Бельгії (14 листопада) і Франції (17 листопада).