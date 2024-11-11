Півзахисник Торіно Самуеле Річчі залишає розташування збірної Італії. Рішення було прийнято за медичними показниками гравця. 

"У нас є домовленість із клубами Серії А: якщо гравцеві загрожує травма, він їде", — сказав на прес-конференції головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті. 

Як зазначає Cronache di spogliatoio, у терміновому порядку до збірної Італії був викликаний Мануель Локателлі з Ювентуса. 

Востаннє Локателлі викликався до лав національної команди ще в березні. 

Попереду у збірної Італії матчі Ліги націй проти Бельгії (14 листопада) і Франції (17 листопада).