Італія

Колумбійський фулбек отримав пошкодження у таборі збірної.

Лівий захисник туринського Ювентуса Хуан Кабаль незаплановано повертається до розташування свого клубу з національної збірної Колумбії через серйозне пошкодження. Про це повідомляє La Gazzeta dello Sport.

За інформацією джерела, 23-річний колумбієць отримав травму під час тренування у таборі збірної, і, як показало обстеження медиків, у молодого футболіста пошкодження хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

В своєму клубі Кабаль пройде додаткове обстеження, щоб точно визначити ступінь травми, проте, як пишуть журналісти, сезон для колумбійського фулбека з великою ймовірністю можна вважати завершеним.

У поточній кампанії Хуан Кабаль провів за Ювентус 618 хвилин у дев'яти матчах, в яких він віддав одну результативну передачу.