Півзахисник Монци Даніель Мальдіні своєю грою привернув увагу кількох клубів італійської Серії А. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, за виступами 23-річного італійця уважно стежать Аталанта, Інтер, Ювентус, Фіорентіна та його колишній клуб Мілан.

Нагадаємо, Даніель перебрався в Монцу минулого літа з Мілана і "россонері" мають право на 50% від суми наступного продажу гравця.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2026 року.

Нинішнього сезону Мальдіні провів 12 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист. Також нещодавно він дебютував у складі збірної Італії.