Італія

Контракт італійця розрахований до 30 червня 2026 року.

Півзахисник Монци Даніель Мальдіні своєю грою привернув увагу кількох клубів італійської Серії А. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, за виступами 23-річного італійця уважно стежать Аталанта, Інтер, Ювентус, Фіорентіна та його колишній клуб Мілан.

Нагадаємо, Даніель перебрався в Монцу минулого літа з Мілана і "россонері" мають право на 50% від суми наступного продажу гравця.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2026 року.

Нинішнього сезону Мальдіні провів 12 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист. Також нещодавно він дебютував у складі збірної Італії.