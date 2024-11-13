Контракт італійця розрахований до 30 червня 2026 року.
Даніель Мальдіні, Getty Images
13 листопада 2024, 19:20
Півзахисник Монци Даніель Мальдіні своєю грою привернув увагу кількох клубів італійської Серії А. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, за виступами 23-річного італійця уважно стежать Аталанта, Інтер, Ювентус, Фіорентіна та його колишній клуб Мілан.
Нагадаємо, Даніель перебрався в Монцу минулого літа з Мілана і "россонері" мають право на 50% від суми наступного продажу гравця.
Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2026 року.
Нинішнього сезону Мальдіні провів 12 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист. Також нещодавно він дебютував у складі збірної Італії.