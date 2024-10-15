Ліга націй

До Даніеля за національну команду виступали батько та дід.

Вчора, 14 жовтня, збірна Італії на своїй території здобула перемогу над Ізраїлем (4:1) у матчі четвертого туру групового етапу Ліги націй.

На 73 хвилині у складі збірної Італії на заміну вийшов півзахисник Даніель Мальдіні, для якого цей матч став дебютним за національну команду.

Таким чином вперше в історії збірної Італії за неї зіграли представники трьох поколінь однієї родини.

Паоло Мальдіні, батько Даніеля, дебютував за "Скуадра Адзурру" у 1988 році – на його рахунку 126 матчів. Чезаре Мальдіні, дід Даніеля, був не лише гравцем збірної, за яку дебютував у 1960 році, а й згодом став головним тренером. Він помер у 2016 році у віці 84 років.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Італія — ​​Ізраїль.