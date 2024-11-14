Італія

Півзахисник Інтера прокоментував ситуацію довкола свого контракту.

Турецький півзахисник Хакан Чалханоглу — абсолютний лідер сучасного міланського Інтера, проте з наближенням моменту завершення його чинного контракту влітку 2027 року постає дедалі більше запитань щодо продовження угоди.

Утім, навіть 30-річний виконавець наразі не може дати чіткої відповіді про те, чи залишиться в клубі, за який виступає від 2021 року.

"Зараз я перебуваю в Інтері, продовжив контракт до 2027 року. Я не знаю, що покаже час і що станеться в майбутньому.

Якби я зараз щось спрогнозував із цього приводу, це було б великою помилкою для мене, а я не хочу нікого обманювати", — заявив турецький виконавець.

У цьому сезоні Чалханоглу провів 12 матчів, забивши чотири голи.