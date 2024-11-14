Українець потрапив до престижного рейтингу.
Довбик з дружиною, getty images
14 листопада 2024, 12:38
Нападник збірної України та римської Роми Артем Довбик серед претендентів на звання найкращого нападника за версією Globe Soccer Awards. Про це повідомляє GSA.
На нагороду за підсумками року також претендують: Філ Фоден, Ерлінг Голанд (обидва — Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія), Лаутаро Мартінес (Інтер), Кіліан Мбаппе, Вінісіус (обидва — Реал), Мохамед Салах (Ліверпуль), Ніко Вільямс (Атлетік) та Ламін Ямаль (Барселона).
Минулого сезону Артем Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах чемпіонату. У поточній кампанії на його рахунку 15 матчів за римську Рому, шість голів та одна результативна передача.
Напередодні повідомлялося, що Довбику вручили трофей Пічічі.