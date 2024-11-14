Італія

Українець потрапив до престижного рейтингу.

Нападник збірної України та римської Роми Артем Довбик серед претендентів на звання найкращого нападника за версією Globe Soccer Awards. Про це повідомляє GSA.

На нагороду за підсумками року також претендують: Філ Фоден, Ерлінг Голанд (обидва — Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія), Лаутаро Мартінес (Інтер), Кіліан Мбаппе, Вінісіус (обидва — Реал), Мохамед Салах (Ліверпуль), Ніко Вільямс (Атлетік) та Ламін Ямаль (Барселона).

Минулого сезону Артем Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах чемпіонату. У поточній кампанії на його рахунку 15 матчів за римську Рому, шість голів та одна результативна передача.

Напередодні повідомлялося, що Довбику вручили трофей Пічічі.