Українець нарешті отримав свою винагороду за минулий сезон.
Довбик, getty images
11 листопада 2024, 17:41
Нападник римської Роми Артем Довбик отримав трофей Пічічі який вручається найкращому бомбардир іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє Marca.
У попередній кампанії 27-річний українець забив 24 голи в чемпіонаті Іспанії у складі каталонської Жирони та став найкращим бомбардиром за підсумками сезону-2023/24.
Вручення нагороди відбулося у Римі. Трофей доставили представники іспанського видання Marca.
Нагадаємо, влітку Довбик перебрався до Роми з Жирони за 30,5 млн. євро.
Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому 15 матчів, забив шість голів та віддав одну результативну передачу.