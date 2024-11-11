Іспанія

Українець нарешті отримав свою винагороду за минулий сезон.

Нападник римської Роми Артем Довбик отримав трофей Пічічі який вручається найкращому бомбардир іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє Marca.

У попередній кампанії 27-річний українець забив 24 голи в чемпіонаті Іспанії у складі каталонської Жирони та став найкращим бомбардиром за підсумками сезону-2023/24.

Вручення нагороди відбулося у Римі. Трофей доставили представники іспанського видання Marca.

Нагадаємо, влітку Довбик перебрався до Роми з Жирони за 30,5 млн. євро.

Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому 15 матчів, забив шість голів та віддав одну результативну передачу.