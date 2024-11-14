Італія

Гравець отримав травму в матчі Серії А проти Удінезе.

Півзахисник Аталанти Давіде Дзаппакоста не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє Football-Italia.

За інформацією джерела, 32-річний італієць отримав травму у матчі Серії А проти Удінезе (2:1).

Після медичного обстеження з'ясувалося, що у нього розтягнення литкового м'яза і на відновлення йому знадобиться близько чотирьох тижнів.

У нинішньому сезоні Дзаппакоста провів 16 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.

Після 12 турів Аталанта набрала 25 очок і посідає друге місце у Серії А, відстаючи від Наполі на один бал.