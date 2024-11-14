Гравець отримав травму в матчі Серії А проти Удінезе.
Давіде Дзаппакоста, Getty Images
14 листопада 2024, 22:46
Півзахисник Аталанти Давіде Дзаппакоста не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє Football-Italia.
За інформацією джерела, 32-річний італієць отримав травму у матчі Серії А проти Удінезе (2:1).
Після медичного обстеження з'ясувалося, що у нього розтягнення литкового м'яза і на відновлення йому знадобиться близько чотирьох тижнів.
У нинішньому сезоні Дзаппакоста провів 16 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.
Після 12 турів Аталанта набрала 25 очок і посідає друге місце у Серії А, відстаючи від Наполі на один бал.