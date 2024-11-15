Новоспечений керманич римлян висловився про своє рішення відновити тренерську кар'єру.
Клаудіо Раньєрі, Getty Images
15 листопада 2024, 18:58
Напередодні Рома офіційно оголосила про те, що новим головним тренером першої команди буде досвідчений Клаудіо Раньєрі, який був на пенсії починаючи з кінця минулого сезону.
73-річний Раньєрі розповів, чому вирішив відновити свою тренерську кар'єру.
"Я припинив тренувати, і не кажу це, тому що я повинен це сказати. Останніми місяцями я мав кілька пропозицій, і я завжди відповідав "ні".
Було лише два випадки, коли я міг повернутися до тренерської роботи: в Рому або в Кальярі, коли щось могло піти не так.
Я хотів поглянути на футбол з іншого боку. Доля захотіла, щоб я сюди повернувся. Очевидно, так розпорядилася доля. Я починав тут як гравець і закінчу тут як тренер", — цитує слова Клаудіо Раньєрі Tuttomercatoweb.
Нагадаємо, що для Раньєрі це буде третій період у Ромі – до цього він тренував "вовків" з 2009 по 2011 рік, а також у 2019 році. Його контракт із "вовками" розраховано до літа 2025 року.