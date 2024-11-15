Італія

Новоспечений керманич римлян висловився про своє рішення відновити тренерську кар'єру.

Напередодні Рома офіційно оголосила про те, що новим головним тренером першої команди буде досвідчений Клаудіо Раньєрі, який був на пенсії починаючи з кінця минулого сезону.

73-річний Раньєрі розповів, чому вирішив відновити свою тренерську кар'єру.

"Я припинив тренувати, і не кажу це, тому що я повинен це сказати. Останніми місяцями я мав кілька пропозицій, і я завжди відповідав "ні".

Було лише два випадки, коли я міг повернутися до тренерської роботи: в Рому або в Кальярі, коли щось могло піти не так.

Я хотів поглянути на футбол з іншого боку. Доля захотіла, щоб я сюди повернувся. Очевидно, так розпорядилася доля. Я починав тут як гравець і закінчу тут як тренер", — цитує слова Клаудіо Раньєрі Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, що для Раньєрі це буде третій період у Ромі – до цього він тренував "вовків" з 2009 по 2011 рік, а також у 2019 році. Його контракт із "вовками" розраховано до літа 2025 року.