Італія

Угода з досвідченим італійцем розрахована до кінця сезону.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Клаудіо Раньєрі.

Угоду з 73-річним італійцем, який нещодавно оголошував про завершення кар'єри, розраховано до літа 2025 року.

Для Раньєрі це буде третій період у Ромі – до цього він тренував "вовків" з 2009 по 2011 рік, а також у 2019 році.

Також наголошується, що Клаудіо виконуватиме і роль радника керівництва та допоможе знайти наступного головного тренера під новий сезон.

Для "вовків" це вже третій тренер цього сезону — до цього Рома, в якій виступає українець Артем Довбик, відправила у відставку Даніеле Де Россі та Івана Юрича.

Після 12 турів Рома набрала 13 очок і посідає 12 місце у Серії А.