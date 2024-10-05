Італія

Француз шукатиме новий клуб.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба з більшою часткою ймовірності покине туринський клуб. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, зараз агенти гравця займаються вивченням варіантів продовження кар'єри для свого клієнта. Інтерес виявляють представники чемпіонату Саудівської Аравії та МЛС — від них уже надходили запити.

Нагадаємо, у серпні минулого року французький півзахисник Поль Погба здав позитивну допінг-пробу. 29 лютого антидопінговий суд підтвердив рішення про відсторонення футболіста на чотири роки. Після того як суд ухвалив рішення про відсторонення Погба, він подав апеляцію.

4 жовтня, стало відомо, що Спортивний арбітражний суд (CAS) скоротив дискваліфікацію 31-річного гравця, призначену за вживання ним допінгу, з чотирьох років до 18 місяців.