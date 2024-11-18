Італія

Туринці влаштовують розпродаж?

Ювентус готовий розглянути продаж нападника Душана Влаховича на тлі складних переговорів щодо продовження контракту. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, Переговори про продовження контракту проходять дуже важко, сторонам поки що не вдалося дійти будь-якої угоди.

З урахуванням того, що влітку 2026 року 24-річний серб стане вільним агентом, керівництво клубу готове піти на продаж гравця вже цієї зими, щоб уникнути його відходу з команди влітку за зниженою ціною.

Цього сезону Душан Влахович відіграв за Ювентус 16 матчів, забив дев'ять голів та віддав одну результативну передачу.